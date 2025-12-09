55歲=腦力最強期！新研究揭「做4事」大腦越活越年輕

記者鄭玉如／台北報導

許多中年人總是感嘆，年紀大了、記憶力衰退，不過胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，研究發現，真正的黃金期不在青春，而是中年，同時具備理性、情緒、經驗、決策能力。若想維持腦力，建議每天閱讀、學習、運動及充足睡眠，有助於越活越年輕。

黃軒在臉書粉專指出，澳洲西澳大學一項大型研究，分析人類16項心理與認知特質，包括情緒智力、道德推理、記憶力、開放性、責任心、金融判斷，發現人生整體的心理功能曲線，在55到60歲之間達到最高點，顯示人到中年反而看得深、想得透。

很多人擔心「老了」腦袋會變鈍，事實上，大腦並非一路滑坡，而是有幾個明顯「高峰」。英國研究使用超過2900種血漿蛋白質進行分析，在約4696名受試者中比對其腦齡差異，發現蛋白質的濃度變化呈「波動性」走向，在57、70、78歲三個年齡點出現顯著高峰，變化不只是老化信號，更是「再調整」的機會。

黃軒強調，腦不怕老，但怕不動。神經科學家發現，大腦具備「可塑性」，能夠不斷生長新連結，而且越用越年輕。若想維持大腦健康，建議每天閱讀，閱讀讓腦不只記得字句，而是重新鍛煉理解、聯想與批判性思考；再來是學成新技能，例如語言、吉他、畫畫等，腦神經會長出新的突觸，就像城市開通新道路。

還有運動與社交，無論散步、聊天和有氧運動，都能提升「腦源性神經滋養因子」，每週進行大於或等於有氧運動、持續 8 週以上，可使血中腦源性神經滋養因子上升30至45%，伴隨執行功能與記憶改善，而與朋友互動則能刺激額葉與杏仁核的協調；最後是睡眠，晚上睡覺時，大腦的「清潔系統」類淋巴系統開始運作，清走白天累積的β-澱粉蛋白（與阿茲海默症相關），若長期睡不足，恐造成廢物堆積。

