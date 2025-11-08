55社區齊聚林內！雲林社造嘉年華開展 9大主題一次逛
〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣共有449個社區發展協會，縣府文觀處透過文化部社區營造及村落發展計畫，成功協助上百個協會推動社造，今(8)日在林內鄉舉辦社造嘉年華，共55個社區設攤、上陣表演。縣府表示，社造是地方創生基礎，12月13日將邀地方創生專家舉辦論壇，透過經驗分享與對話，持續推動社造成果的擴散與永續發展。
今年社造嘉年華以「雲林社造創生年」為活動主題，分為巷仔內廟埕口、巷仔內真功夫、巷仔內古早味等9大主題，邀集共55個社區發展協會設攤讓民眾購買當地特產、美食、手作DIY、輪番上陣表演。如古坑華山休閒農業區發展協會，讓民眾體驗咖啡烘豆；元長鄉瓦磘社區發展協會演出早前村內振興社故事。
雲林樟湖藍染人文協會除展出藍染作品外，更是以山茶花作為亮點特色，邀請民眾製作毛根線山茶花。理事長黃文卿表示，古坑樟湖地區以茶作為特色，因此將山茶花做為代表意象，公所也在社區各處種植共500株山茶花，為讓民眾更認識當地特色，11月29、30日的謝平安活動，邀請民眾以毛根線製作5000個山茶花，希望加深大家社區特別意象。
雲林縣副縣長謝淑亞、文觀處長陳璧君、立委張嘉郡、縣議員張維崢、林文彬、陳永修等人出席活動。陳璧君表示，社造是地方創生基礎，12月13日將邀地方創生專家舉辦論壇，透過經驗分享與對話，持續推動社造成果的擴散與永續發展。
張嘉郡表示，中央農村再生基金1500億將於今年將用罄，而全國有農村及社區已有社造成果，更需持續扶植，因此提案3600億的農再基金計劃，盼幫助所有社區持續擾動；張維崢表示，近年中央持續挹注經費補助地方社區再造、地方創生，好不容易看到成果，希望中央、地方挹注資源，讓社區永續經營。
