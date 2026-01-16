55+宣萱拒絕醫美曝原因！「自然抗老11招」：每天這樣保養





香港2001年神劇《尋秦記》電影版於2026年上映後，再掀回憶殺，主演之一的女星宣萱，曬出25年前的劇照後，再度獲得不少網友讚賞簡直是「凍齡女神」，猶如吃了秦王的「長生不老藥」！如今55+的宣萱，過往曾多次大方公開保養主張，尤其她也曝光「拒絕醫美」的原因，傾向以自然方式維持體態，養生抗老秘訣掀起關注。

宣萱：用天然方法慢慢來

宣萱認為許多人使用「醫美微調」後，常常會忍不住「越動越多」，這樣的方式容易讓人陷進「固定審美標準」，產生心理依賴，她也擔心自己會因此出現「上癮」的困境，所以選擇傾向相較費時、自然的方式養生：「雖然將來的事沒人知道，但寧願自己勤快一點，用天然方法慢慢來」。

宣萱對於外界的「凍齡」稱讚，也大方直言，為讓畫面好看，劇組工作人員難免會修飾劇照，自己只是盡量用自然養生方法延緩老化，「年長（老化）是一定會（出現）的」。

55+宣萱拒絕醫美原因曝光！11招自然抗老，保持年輕體態。圖片來源：threads@jessicahsuan_official、IG@jessicahsuan_official

宣萱「11招自然抗老」

宣萱時常在社群和受訪時公開分享「自然養生之道」包括：

1. 早上喝「1杯檸檬水」

宣萱過往透過社群公開「一日食譜」提及每天早上起床會喝「1杯溫水加檸檬汁」。這樣的健康飲食法能喚醒消化系統促進腸道蠕動，也能幫助代謝排毒更順暢。

2. 飲用養生茶

保溫壺放入冬蟲夏草，並用熱水（沸水）泡一晚，於在第二天飲用，幫助抗氧化、滋陰補氣及補腎益肺。

3. 早上空腹運動

人體歷經整晚睡眠，會出現血液循環變慢，淋巴液堆積導致浮腫的狀況。宣萱會在吃早餐前進行「簡單伸展運動」，這樣先動後吃的模式，可以幫助身體排出多餘水分、改善浮腫，激活代謝。

4. 三餐最注重早餐

宣萱認為早餐必須豐盛，菜單包括玉米片、麵包、雞蛋、牛油果和一杯茶。當中牛油果富含維他命E，是天然抗氧化劑、雞蛋則含有優質蛋白質，對修復和合成肌肉有一定的幫助。

5. 晚餐戒澱粉

宣萱堅持晚餐「不吃澱粉」，改以低脂料理，如三文魚沙拉或其他新鮮沙拉，避免脂肪堆積。若想吃澱粉，建議放到午餐吃。

6. 每週運動3天

宣萱過去受到「甲狀腺素偏高」導致身型腫脹的困擾，除了飲控，也努力每週堅持運動3天，保持身體健康狀態。

7. 刮通淋巴

宣萱認為淋巴堵塞會影響血液循環，導致積聚廢物使得皮膚乾燥出現皺紋，她會在頸部及額頭等容易形成皺紋的地方，透過「刮通淋巴」的方式，加強按摩幫助去除皺紋，這也是她最推薦的保養方式。（頸部淋巴是臉部代謝廢物排出的「總開關」，疏通完淋巴後，也能改善消除額頭細紋）。

此外，宣萱認為「吃飽後護膚並不合適」，因為身體啟動「消化機能」讓含氧量降低，進而影響身體吸收護膚品的程度」，她大都選擇於「早餐前」和「晚間入睡前一小時」按摩臉部，讓肌膚可以吸收得更好、更細緻。

55+宣萱拒絕醫美原因曝光！11招自然抗老，保持年輕體態。圖片來源：IG@jessicahsuan_official

8. 注重眼部保養

以「點塗方式」透過眼部精華去皺，而非大力按摩，接著用眼霜「提拉和滋潤」，在眼皮和眼周輕輕按摩即可。

9. 定期敷面膜

每週2至3次面膜補水保養臉部的行程，也成為宣萱重要保養關鍵，但她也提醒「不要天天敷」，以免破壞皮膚屏障，反而會導致痘痘出現，選擇適合自身護膚品，定期補水即可。

10. 注重卸妝步驟

卸妝時，選用卸妝油徹底卸除妝容，此時只需輕輕擦拭，不大力摩擦。卸妝後敷上面膜約15分鐘，再接續其它護膚步驟。

11. 保持開心生活節奏

皮膚科學會（AAD）指出，長期壓力會導致慢性炎症，這種炎症會加速膠原蛋白的流失，並加劇肌膚老化出現「疲勞肌」。



宣萱認為，「保持開朗的心情」也是很重要的保養方式，除了喜歡的東西還是會吃，盡可能不過量，也學習接受不同階段的自己，調整心態更能從容生活。



【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

