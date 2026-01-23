55：51通過 總統國情報告接受諮詢

藍白立委挾人數優勢，決議建請賴總統履行承諾，至立法院就國家安全、兩岸情勢、對美軍購與國防預算規劃進行國情報告，並接受立委諮詢。過程中，國民黨團總召傅崐萁與藍委在議場聚集討論。（中央社）

立法院會二十三日開會處理總統國情報告案，藍白挾人數優勢表決勝出，決議在立法院於審議強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例暨特別預算案前，建請賴總統履行競選總統時的承諾，至立法院就國家安全、兩岸情勢、對美軍購以及國防預算規劃進行國情報告，並接受立委諮詢。

國民黨團、民眾黨團去年十二月在立法院分別提案，要求賴總統赴立法院針對國防特別預算、對美軍購進行國情報告，且接受立委諮詢，當時院會依黨團共識，將此案逕付二讀並交付協商，民眾黨團於今年一月十五日召集此案協商，但協商破局。

立法院會週五會議，朝野黨團討論後獲得共識，關於國情報告案，廣泛討論均不發言，依提議先後進行處理。

民眾黨立法院黨團、國民黨立法院黨團所提再修正動議提及，立法院於審議強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例暨特別預算案前，建請賴總統履行二０二三年十二月三十日於總統候選人電視辯論會所作的承諾，「總統都有義務應立法院的要求到國會進行國情報告，接受立法委員的國情諮詢」，至立法院就國家安全、兩岸情勢、對美軍購與國防預算規劃進行國情報告，並接受立委的諮詢。

院會處理時，藍白立委投下贊成票，民進黨立委則反對；最終表決結果，贊成五十五人、反對五十一人，贊成者多數，因此按民眾黨團、國民黨團再修正動議通過。