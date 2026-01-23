55：51！立院通過賴清德赴立院國情報告案

立法院今（23）日針對「賴清德總統赴立法院國情報告」公決案進行表決，在藍白優勢人數下，最終以贊成55票輾壓民進黨反對51票，提案通過。

立法院今（23）日針對「賴清德總統赴立法院國情報告」公決案進行表決。（圖/中天新聞）

藍白立院黨團日前要求賴清德總統赴立院說明並接受諮詢，並「賴清德總統赴立法院國情報告」公決案，今日冷凍期已屆，立法院進行處理，該公決案要求總統至立法院就國家安全、兩岸情勢、對美軍購及國防預算規畫進行國情報告，並接受立法委員之諮詢。

總統賴清德。（圖/總統府提供）

今日現場共有106人出席，經記名表決結果，贊成55票，反對51票，因此提案通過。

