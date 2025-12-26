554萬老屋翻新牛步 想想論壇以台股交易妙喻都更法制化該加強

全台有554萬戶老屋亟需都更危老化解住戶居住危機。圖非指涉特定建築。（示意圖／周志龍攝）

想想論壇今（26）日表示，高齡30歲以上老屋全國已破554萬戶，老屋都更是勢在必行，有三項制度可以著手精進，希望讓都更危老變得更可信簡便，讓民眾住得心安。

由前總統蔡英文（圖中）主持的想想論壇對都更話題頗有著墨並提出不少可能的問題解套方向。（圖／黃耀徵攝）

內政部都市更新入口網數據已經示警，由於房屋高齡化問題日益加劇，全台高齡老屋已成為國家防災問題。有鑑於此，政府不再僅是過去被動審核的角色，而能由國家住都中心及地方政府主導公辦都更，希望透過公信力降低整合難度。

想想論壇認為危老都更參考台北股市更透明法制化可以得到更多屋主支持與信任。（示意圖／黃耀徵攝）

舉例來講，《都市危險及老舊建築物加速重建條例》中「危老重建」有著簡便且無最小面積限制，還有高額容積獎勵與稅賦減免優惠，這是業界近期最夯的重建途徑，然而大規模的「都更案」則能提供更完整的區域公共設施與大面積帶狀退縮空間，這也在整體都市發展中不可替代性。

更有甚者，由於營建成本高漲與COVID-19疫後缺工問題，許多案件廠商投標意願低落要不嚷嚷要重新議約，在在都拖延都更進行，而實施者與住戶間的權利變換是否彼此信任、高房價下動輒得咎的分配爭議等，仍是甩不開的拖沓原因。

想想論壇對此以「台北股市」妙喻，直指台北股市能獲廣大股民信賴，關鍵在於「公開透明資訊、公平公正交易、政府嚴格監督、法律可靠保障」四大核心，而反觀推動都更與危老涉及標的金額更大，還牽動百姓居住權，現行制度下卻仍存在資訊不透明問題又缺乏明確制度規範，在在都影響民眾與業者對都更危老的信任程度。

文章進一步提出三項制度精進方向，希望讓都更危老「做大做好」：首先要建立國家認證的專業服務業，健全包含同意書、意向書、契約、重建計劃書等相關法制管理；第二要讓財務與權利分配更為透明，從過去的「單點突破」個案協商轉向法制規範，要制定原則跟標準；最後要強化金融服務與建案管理，不妨由銀行出資成立的建築經理公司或資產管理公司出手，協助金融機構評估合理性。

想想論壇呼籲，未來不妨立法讓都更與危老服務業正式化、法制化，這樣能建立更完整的融資徵信與履約規範，如此一來合法且相對優質的團隊搭配金融機構，將可以成為全國性的正規「都更部隊」，讓所有參與者安心又放心，推動都更危老困難度也可望降低，加速維繫居住安全與品質。

