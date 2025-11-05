5566全員當兵「1原因遭質疑」 孫德榮暴怒揭真相：這就是脆滿天的謊言

5566全員服役。翻攝喬傑立帝國Jungiery Star 【官方頻道】YouTube

在台灣演藝圈「閃兵風波」持續延燒之際，昔日男團5566因全員正常服役而被網友封為「清流」，卻意外引來質疑聲浪。有網友在社群平台發文酸言酸語，直指「5566只是剛好出道時都過了當兵的年紀才都有去當兵，不然也是跟棒棒堂一樣啦，裝什麼裝」，試圖貶低該團的兵役紀錄。這番言論惹怒資深製作人孫德榮，他暴怒已留言回應揭真正情況。

閃兵風波爆發後，網路上掀起「男藝人兵役盤點」熱潮。5566作為2002年出道的經典團體，成員孫協志、王仁甫、王少偉、許孟哲、小刀（彭康育）中，除小刀因腰傷退團未完整服役外，其餘4人均正常入伍，成為少數「零閃兵」的男團。 網友紛紛留言力挺：「5566含金量爆表，當年還被兵變都撐過來了！」然而，一名網友在Threads上發表自身看法：「5566只是剛好出道時都過了當兵的年紀，才都有去當兵，除了許孟哲，乾脆當一當而已，不然也是跟棒棒堂一樣啦，裝什麼裝。」

廣告 廣告

孫德榮作為喬傑立娛樂創辦人，一手栽培5566紅遍華語圈，面對網友的酸言，他憤怒回覆，怒揭成員出道年紀真相：孫協志、王仁甫分別在17歲與16歲出道，兩人並非出道前服役。 「他們出道的年紀你根本不清楚」，孫德榮的回應一針見血，也點出了Threads亂象，網友在發表言論時，常常出現錯誤資訊甚至造謠，怒轟「這個就是脆（Threads）滿天的謊言。」

事實上，5566成員的兵役紀錄早在5月第二波閃兵案曝光時就備受肯定。王仁甫成團前已服役，退伍後主持生涯大紅；孫協志24歲收到兵單，剛發3張專輯即入伍；王少偉26歲時也順利完成義務役，期間雖遭粉絲「兵變」仍淡然面對；許孟哲則是成團後才當兵，坦言一度擔心事業中斷，但最終視為人生必經；提前退團的成員小刀因為年輕時的脊椎舊傷，服役僅約4個月就遭驗退，仍有履行兵役義務。

孫德榮回覆。翻攝Threads @sunzhong_is_here



回到原文

更多鏡報報導

快訊／阿達赴警局「自首閃兵」 經紀人回應：不好意思

王子「疑說謊」被抓包 2次聲明「說法抵觸」對范姜彥豐、粿粿稱呼不一樣

「哥布林」惹人厭？ 啦啦隊曝被球迷「用海報戳到胸部」超不舒服