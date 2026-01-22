5566出道滿24周年！許孟哲吐驚人內幕 「合約結束就退團」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

於2002年1月21日出道的「亞洲天團」5566，昨（21）日迎來成軍24周年。為回饋一路相伴的粉絲，5566 也正式宣布同步啟動官方社群平台。許孟哲回顧當年心情，自爆原本打算第一份6年合約結束，就回去當學生。

5566許孟哲透露成軍24年心情。（圖／通達量能文体提供）

為紀念這個重要時刻，製作團隊於昨日特別對孫協志、王仁甫、許孟哲與彭小刀進行一場「突擊式詢問」，考驗四人是否還記得這個別具意義的日子。身為隊長的孫協志自信接招，秒答：「1月21 日，是56成軍發表會的紀念日。」反觀王仁甫一開始還霧煞煞，在提示後才恍然大悟，笑著補上：「24周年快樂！」至於許孟哲則完全走偏，先想到行程、再懷疑日期，最後才驚呼：「居然出道24年了！」並不忘拋出最實際的一句：「所以……會有蛋糕嗎？」彭小刀則是語出驚人地回憶起當年「用生命拚出道」：「是56成軍日，也是我當年跳火圈的日子！那時我助跑衝刺跳過火圈，上面還有刀子，這種事我當年真的幹過！」

廣告 廣告

談及團員間的深厚情誼，孫協志、王仁甫坦言，真正意識到「5566 是一輩子」的時刻，是在各自發展多年後，因節目《飢餓遊戲》再度合體。許孟哲也分享心情：「原本的計畫是第一份六年合約結束後就回去當學生，沒想到一踏進這個圈子就過了 24 年。但你真的很幸運，擁有一份好玩又熱血的工作，還一直有幾位可以一起瘋、一起奮鬥的哥哥帶著你。只要繼續抱持初衷，自己先享受，才能把快樂帶給觀眾。」

更多FTNN新聞網報導

與許孟哲參加極限體能鋼鐵大賽！江宏傑曝這項目「心肺負擔大」

乳業千金黃荷娜傳「供出藝人涉毒名單」換減刑 回國自首恐藏內幕

當新郎好難！劉冠廷夾縫求生 楊貴媚、庹宗華「離婚內戰」大鬧婚宴

