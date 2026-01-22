5566出道24週年開官方社群 孫協志埋下伏筆期待新作品

【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】2002年1月21日正式出道的「亞洲天團」5566，（21）日迎來意義非凡的成軍 24 週年。為回饋一路相伴的粉絲，5566 也正式宣布同步啟動官方社群平台。此舉不僅象徵經典傳奇持續延伸，更首度預告2026 年全新發展藍圖，令粉絲充滿期待。

為紀念這個重要時刻，製作團隊於特別對孫協志、王仁甫、許孟哲與彭小刀進行一場「突擊式詢問」，考驗四人是否還記得這個別具意義的日子。當被問到「明天是什麼日子？」時，身為隊長的孫協志自信接招，秒答：「1 月 21 日，是 56 成軍發表會的紀念日。」，反觀王仁甫一開始還霧煞煞，在提示後才恍然大悟，笑著補上：「24 週年快樂！」，至於許孟哲則完全走偏，先想到行程、再懷疑日期，最後才驚呼：「居然出道 24 年了！」，並不忘拋出最實際的一句：「所以……會有蛋糕嗎？」逗笑全場。

而當鏡頭轉向彭小刀時，他語出驚人地回憶起當年「用生命拼出道」：「21日是 56 成軍日，也是我當年跳火圈的日子！那時我助跑衝刺跳過火圈，上面還有刀子，這種事我當年真的幹過！」一番話不僅展現 5566 當年為演藝事業拚搏的狠勁，也瞬間勾起粉絲滿滿的熱血回憶。

回首24年的旅程，孫協志感性地對年輕時的自己與團員喊話：「你們幹得好！你們真的很努力，當年在成軍發表會立下的承諾與目標，後來都實現了，我們一起闖出了很棒的成績。」。

▲亞洲天團5566左起彭小刀、許孟哲、孫協志、王仁甫。（通達量能文体提供）

王仁甫則從另一個角度回顧團體時光。被問到若能穿越時空，最想對年輕的 5566 說什麼？他幽默表示：「趕快成立 YouTube 頻道！」，直言團員私下實在太好笑，很多精彩瞬間沒有被記錄下來，至今仍覺得可惜。

談及團員間的深厚情誼，孫協志、王仁甫坦言，真正意識到「5566 是一輩子」的時刻，是在各自發展多年後，因節目《飢餓遊戲》再度合體。第一次錄影時，無論是接話節奏或猜測彼此心思的默契，都讓他感到「非常恐怖」，彷彿大家從未分開過，這種根深蒂固的熟悉感，讓他深刻感受到團員早已成為生命中如家人般的存在，沒辦法離開。

許孟哲也分享心情：「原本的計畫是第一份六年合約結束後就回去當學生，沒想到一踏進這個圈子就過了 24 年。但你真的很幸運，擁有一份好玩又熱血的工作，還一直有幾位可以一起瘋、一起奮鬥的哥哥帶著你。只要繼續抱持初衷，自己先享受，才能把快樂帶給觀眾。」。

走過 24 個年頭，成員們也重新詮釋「56 不能亡」的真正意義。團員們指出，這早已不只是一句口號，而是對彼此、對粉絲的一份承諾與信念。

這次同步上線的官方社群平台，對團員們而言就像「把群組重新開回來」。孫協志也埋下伏筆表示：「如果有機會，5566 可以一起再做些什麼，不管是演唱會、新節目，或是音樂作品，對我們來說，都會是一件很快樂的事。」。