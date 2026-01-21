5566團員本來沒有他！成軍24年不忍全說了 結束6年合約就不當藝人了

記者鄭尹翔／台北報導

5566成軍24週年。（圖／通達量能文体 提供）

許孟哲原本結束六年合約就要淡出演藝圈，回去當學生，卻因為加入「亞洲天團」5566，人生方向徹底改變。隨著 5566 於今（21）日迎來成軍 24 週年，許孟哲回顧當年心境，坦言原先只把演藝圈當成人生短暫歷練，沒想到一走就是 24 年，也成為團體不可或缺的重要成員。

許孟哲。（圖／翻攝自許孟哲臉書）

5566 於 2002 年 1 月 21 日正式出道，成軍滿 24 週年之際，團體同步宣布啟動官方社群平台，象徵經典再啟新篇，也首度預告 2026 年的全新發展藍圖，消息一出立刻引發粉絲熱烈討論與期待。

為紀念這個重要日子，製作單位突擊詢問孫協志、王仁甫、許孟哲與彭小刀「明天是什麼日子」，隊長孫協志秒答成軍紀念日展現領袖風範，王仁甫在提示後才恍然大悟，而許孟哲則一度狀況外，最後才驚呼「居然 24 年了」，並幽默追問是否有蛋糕，笑翻全場。

彭小刀則提起當年成軍發表會「跳火圈、上面還有刀子」的驚險畫面，直言那是「用生命在拚出道」，瞬間勾起粉絲對 5566 熱血時期的回憶。回首 24 年，孫協志也感性表示，當年對未來立下的承諾與目標，如今都已一一實現。

談到團員間的深厚情誼，眾人一致認為「56 不能亡」早已不只是一句口號，而是一輩子的承諾。孫協志也透露，官方社群平台就像把群組重新開回來，未來不排除再度合體推出演唱會、新節目或音樂作品，讓粉絲繼續陪著 5566 走向下一個里程碑。

