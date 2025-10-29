5566孫協志認了7年前感情心碎 曾「想不開」吐心聲

孫協志近來推出新歌。（索尼音樂提供）

孫協志1995年以首張台語專輯《心事》正式出道，推出過3張台語專輯與1張精選集，被譽為「台語小天王」。如今他迎來出道30週年，將於本週日(11／2)在Zepp New Taipei舉辦「仨拾初心」演唱會，並在相隔28年後，再次推出全新台語單曲〈麥想袂開〉，作為回歸初心的第一章。

對孫協志來說，這首歌不只是回望過往，更是對生命旅程的告白，他表示，一聽到這首歌曲的Demo就被旋律打動，決定要唱，在歷經人生高低起伏的歷程之後，他在錄音時，能以更成熟和更溫柔的語氣來詮釋歌曲，並將在演唱會上首唱新歌〈麥想袂開〉。

廣告 廣告

〈麥想袂開〉延續了孫協志在2018年發行的單曲〈很確定。〉的精神，他回憶當時不論在工作或愛情上，都處於人生的低谷迷惘、挫折與心碎交織的階段，即使撞得滿頭包，仍咬牙面對，直到慢慢確定要走的方向，收拾心情重新出發。如今再回頭看，可以用更成熟的態度面對過去的卡關，在〈麥想袂開〉中，不再只是「很確定」地往前衝，而是學會在跌倒後，緩緩站起來，深呼吸後和自己和解，再繼續前行，心態上早有了成長。

他說：「現代人壓力都很大，有時候那些壓力都是自己給自己的，只要勇敢去面對，船到橋頭自然直，所有的事終究會迎刃而解，希望透過〈麥想袂開〉提醒大家，就算有想不開的時刻，也會在時間裡學會笑，學會放下，學會重新開始。」

更多中時新聞網報導

走過重建路 視障清大生接住視損幼兒

吳克群〈沒了命愛你〉吊鋼絲遇高溫暴雨

賴：貿然禁用廚餘 病毒更易流竄