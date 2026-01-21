5566成軍24周年啟動官方社群 彭小刀憶「跳火圈」出道

5566迎來成軍24周年，驚喜宣布官方社群平台正式啟動。（圖／通達量能文体提供）

「亞洲天團」5566今（21日）迎來成軍24周年。為回饋廣大粉絲支持，團員驚喜宣布官方社群平台正式啟動，象徵經典傳奇持續延伸，更首度預告2026年全新發展藍圖，引發社群熱議。

製作團隊特別在紀念日前夕對孫協志、王仁甫、許孟哲與彭小刀進行「突擊測驗」。隊長孫協志秒答成軍日，展現對團體的重視；許孟哲則幽默討蛋糕，逗笑全場。彭小刀更感性憶起當年成軍發表會「跳火圈」的震撼往事，直言當年是「用生命在拚」。

回首24年旅程，孫協志對團員感性喊話：「你們幹得好！當年的承諾都實現了。」王仁甫則幽默表示，若能穿越時空，最想叫年輕的自己「快開 YouTube 頻道」，因為團員私下互動實在太精彩。

近年因《飢餓遊戲》再度合體的5566，坦言默契早已如家人般根深蒂固。許孟哲感念24年來的熱血工作，成員們也重新定義「56 不能亡」是對粉絲的承諾。隨官方社群上線，孫協志也埋下伏筆，強調未來無論是演唱會、新節目或音樂作品，5566都將持續創造驚喜。

