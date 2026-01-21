5566成軍24週年 孫協志揭新動向

5566成軍24週年，官方社群正式啟動。

記者戴淑芳∕台北報導

「亞洲天團」5566成軍24週年，官方社群正式啟動。孫協志也埋下伏筆，期待新作品。

5566於2002年1月21日正式出道，為回饋一路相伴的粉絲，宣布同步啟動官方社群平台。製作團隊對孫協志、王仁甫、許孟哲與彭小刀進行「突擊式詢問」，考驗4人是否還記得這個別具意義的日子。

身為隊長的孫協志秒答：「1月21日是56成軍發表會的紀念日。」王仁甫一開始還霧煞煞，在提示後才恍然大悟，笑著補上：「24週年快樂！」至於許孟哲則完全走偏，最後才驚呼：「居然出道24年了！」並不忘拋出最實際的一句：「所以…會有蛋糕嗎？」。

彭小刀則回憶當年「用生命拚出道」：「56成軍日也是我當年跳火圈的日子！那時我助跑衝刺跳過火圈，上面還有刀子，這種事我當年真的幹過！」不僅展現5566當年為演藝事業拚搏的狠勁，也勾起粉絲滿滿的回憶。

回首24年的旅程，成員也重新詮釋「56不能亡」的真正意義。孫協志表示：「如果有機會，5566可以一起再做些什麼，不管是演唱會、新節目或是音樂作品，對我們來說都會是一件很快樂的事。」