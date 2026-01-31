5566未來有新作品、演唱會？成軍24年開社群平台原因曝光 孫協志透露「關鍵人物」想法很多
成軍 24 年的本土天團 5566，近日驚喜開啟官方社群平台，令許多資深粉絲感到振奮。身為團長的孫協志近期除了忙於籌備 2 月 14 日與夏宇童的婚禮，也揭露了團體成立平台的幕後心路歷程，坦言當初 5566 全盛時期並沒有社群媒體，如今在成員小刀的積極推動下，決定建立官方管道，作為未來與歌迷溝通的重要橋樑。
官方社群平台成立契機
孫協志受訪時表示，這項決策是與成員小刀討論後的結果。他解釋，5566 剛出道時社群媒體並不普及，長期以來都沒有一個正式的官方平台。孫協志提到：「感覺現在好像需要一個比較重要的管道，未來真的有什麼事情，比如新音樂或者是新的演唱會等等，可以有一個平台可以跟大家做一個分享。」他也笑稱成員小刀是背後的關鍵推手，讚許其「想法很多」。
未來演藝規劃仍屬未知
雖然官方平台已正式運作，但對於歌迷最期待的新作品或大型演唱會計畫，孫協志態度保守且誠實。他坦言：「至於未來的規劃是什麼，目前都還不清楚，總之就是可以的話，都先請大家關注起來。」目前的社群經營方向，主要是希望能在平台上分享成員們的近況，拉近與粉絲之間的距離，至於下一步具體行動，仍需視後續討論而定。
