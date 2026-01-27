5566經紀人胰臟癌逝 孫德榮、小刀現身告別式哀悼「一度以為好轉」

【緯來新聞網】喬傑立經紀人兼宣傳部經理Simon（吳權浩）於14日驚傳因胰臟癌病逝，今日舉行告別式。現場氣氛哀戚，喬傑立創辦人孫德榮與5566成員小刀（彭康育）皆親自出席送戰友最後一程。

孫德榮、小刀出席經紀人Simon（吳權浩）告別式。（圖／記者陳明中攝）

孫德榮受訪時對昔日下屬讚譽有加，形容Simon是「第二個孫總」。他感性表示，Simon生前負責盡職，對公司交辦的所有事項總是使命必達。孫德榮坦言，原本以為Simon的病況一度好轉，甚至抱有一絲希望他能成為那5的胰臟癌生還者，遺憾最後仍傳來噩耗。

喬傑立經紀人兼宣傳部經理Simon（吳權浩）告別式。（圖／記者陳明中攝）

小刀則細數當年5566全盛時期，Simon帶著團員們東征西討，彼此感情深厚，他回憶Simon是個「拼命三郎」，工作態度極其認真，如今病痛解脫，小刀感性祝福：「今天的任務完成了，希望他在天上能依然帥氣，不再有病痛。」

孫德榮、小刀出席經紀人Simon（吳權浩）告別式。（圖／記者陳明中攝）

