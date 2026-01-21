5566 成軍24年！ 王仁甫一句話曝最大遺憾

記者林政平報導／5566在2002年1月21日正式出道，21日來到成軍24周年，5566突然無預警啟動官方社群平台，象徵2026年將會有新動作，讓粉絲充滿期待。為紀念這個重要時刻，製作團隊於昨日特別對孫協志、王仁甫、許孟哲與彭小刀進行一場「突擊式詢問」，考驗四人是否還記得這個別具意義的日子。當被問到「明天是什麼日子？」時，身為隊長的孫協志自信接招，秒答：「1 月 21 日，是 56 成軍發表會的紀念日。」王仁甫則是霧煞煞，提示之後才恍然大悟。許孟哲則完全走偏，一直到最後才想起答案。

不過當鏡頭轉向彭小刀時，他語出驚人地回憶起當年「用生命拚出道」：「明天是 56 成軍日，也是我當年跳火圈的日子！那時我助跑衝刺跳過火圈，上面還有刀子，這種事我當年真的幹過！」一番話不僅展現 5566 當年為演藝事業拚搏的狠勁，也瞬間勾起粉絲滿滿的熱血回憶。

回首 24 年的旅程，孫協志感性地對年輕時的自己與團員喊話：「你們幹得好！你們真的很努力，當年在成軍發表會立下的承諾與目標，後來都實現了，我們一起闖出了很棒的成績。」王仁甫則從另一個角度回顧團體時光。被問到若能穿越時空，最想對年輕的 5566 說什麼？他幽默表示：「趕快成立 YouTube 頻道！」直言團員私下實在太好笑，很多精彩瞬間沒有被記錄下來，至今仍覺得可惜。

走過 24 個年頭，成員們也重新詮釋「56 不能亡」的真正意義。團員們指出，這早已不只是一句口號，而是對彼此、對粉絲的一份承諾與信念。此次同步上線的官方社群平台，對團員們而言就像「把群組重新開回來」。孫協志也埋下伏筆表示：「如果有機會，5566 可以一起再做些什麼，不管是演唱會、新節目，或是音樂作品，對我們來說，都會是一件很快樂的事。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導