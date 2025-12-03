55688集團市占逼近5成 成立20年首度漲司機收費準備應戰

55688集團於12月3日舉辦「20週年品牌展暨代言人合作記者會」，集團董事長林村田、執行長林念臻與品牌發言人林念穎一同現身。

成立於2005年的55688集團，今年迎來20歲生日，選在今（3）日盛大舉辦「20 週年品牌展暨代言人合作記者會」，許多長期與55688集團來往的合作夥伴也親至現場恭賀，目前55688集團目前擁有2.9萬位專業駕駛、市占率達46%，在台灣市場擁有高度市占率，面對日前對司機端調整收取費用一事，55688集團執行長林念臻也正面回應「這次是成立20年以來首度漲價，也是希望增加公司競爭力，然而調漲之後，我們的平台抽成費率還是全業界最低。」

55688集團成立以來，首度找來品牌代言人楊祐寧為自家服務與形象代言，不僅是要對外揭示55688全新精神「一直都在，無處不載」，更是希望在增加人的接觸、人的溫度之餘，能靠近更多消費者，而不僅僅是既有客群。

記者會中，林念臻公布最新營運數據，目前不僅擁有2.9萬位專業駕駛、市占率更高達46%，從成立初期每天載客100趟，20年累積下來，提供的出行服務已超過10億趟次。

在接受媒體訪問時，林念臻更進一步透露，以目前自家的出行服務來說，叫車與非叫車占比分別為75：25，說明當下出行市場已經以叫車預約為主流，她也分析，預約叫車能兼顧「速度」與「安全」，對程費來說相對安心，尤其55688提供最多的支付工具，能因應乘客的使用需求。

雖然林念臻未透露明年55688集團具體的財務目標，不過她指出，這幾年營收年增率都保持雙位數字，不過內部更看重的是，生活平台所帶進來的營收和占比可以慢慢拉高，以高頻低毛利的叫車服務搭配低頻高毛利的生活服務，建構獲利組合，同時打造自有服務生態系才能更緊密的連結客戶、留下客戶。

而在記者會舉行前，55688調漲了對司機的抽取費用，林念臻也回應，其實內部討論了很久，成立20年以來，從來沒有調漲過任何的費率，但成本費用都在上升，市場競爭越來越劇烈下，眼見各大叫車平台都在丟錢、在補貼，為了增加公司競爭力，所以最後做了一些調整，不過調漲之後，我們的平台抽成費率還是全業界最低。

現在的55688集團已從叫車服務平台進化為「生活服務媒合平台」，目前APP會員數逾1,000萬人，也就是說，超過1/3的台灣人，把生活交給55688，其中生活服務提供者多達12.7萬人，服務涵蓋代駕、即時快遞、洗衣、機場接送、到府專家等多元領域。

