55688集團20年載10億趟 楊祐寧代言「一直都在 無處不載」

55688集團今宣告品牌邁向重要新里程，舉辦20周年品牌展暨代言人合作記者會，集團董事長林村田、執行長林念臻與品牌發言人林念穎，從營運、AI科技再到黃金數據公布分享最新成果，並與首位品牌代言人楊祐寧，共同揭幕55688全新精神「一直都在，無處不載」。

林村田回顧20年歷程表示，55688不只是計程車派遣與出行服務業者，更是城市運轉的一部分。從敬老愛心服務、好孕專車、無障礙派遣，到重大活動與交通疏運，55688長年與各機關、產業、企業夥伴密切合作，共同建立更完善的出行網路。他強調「這個產業不是單一企業就能完成，而是大家一起努力的成果，每一個人都是不可或缺的力量」。

林念臻公布最新營運數據，55688目前擁有2.9萬位專業駕駛、市占率達46％，從剛開始每天載客100趟，20年來，提供的出行服務已超過10億趟次。同時，集團持續以 ESG 為核心深度布局，推動更永續的城市移動，每年為台灣減少約8億磅碳排量，相當於 種下3,700萬棵樹、或近6,000座大安森林公園 的吸碳量，整體成效在過去兩年間提升超過50％。

林念臻也指出，55688集團已從叫車服務平台進化為「生活服務媒合平台」，目前APP會員數逾1000萬人，台灣超過三分之一的人，把生活交給55688，其中生活服務提供者多達12.7萬人，服務涵蓋代駕、即時快遞、洗衣、機場接送、到府專家等多元領域。

面向55688集團下個20年，林念臻從品牌核心的「6」，訂下「品質的讚、效率的快、服務的暖心」三大重點方向。首先，代表服務品質的讚，要讓每位用戶、每趟體驗都能在心中比出一個讚；第二是效率，55688持續深化AI與數據整合，並與Google合作優化圖資與派遣效率，讓叫車更快速、更精準；最後是企業最重視的暖心，她強調：「移動不只是從A點到B點，更能延伸為支持多元生活的系統。」

林念穎說，55688是多數台灣人生活的一部分，品牌升級最核心的任務，是要讓這份「一直都在」的陪伴，讓更多不同年齡層的乘客，重新看見、重新感受55688的溫度，此次邀請楊祐寧成為20年來首位代言人，是因為他的真誠、溫度與生活感，正代表著55688集團持續與不同世代溝通的核心精神。

這次推出的三支形象影片，以浪漫、美味、陪伴為主題，透過楊祐寧的視角，呈現55688與這片土地的情感連結，也開啟品牌更具潮流感與故事性的全新敘事，未來品牌將積極推動異業合作，包括手搖飲、娛樂、餐飲、設計與零售產業，在全台最大的移動媒體生態下，將能創造更多跨界新火花。

身為三個孩子的爸爸，楊祐寧更對55688品牌理念有深刻共鳴，他說「出行不只是交通工具，更是一份信任，每一次搭上55688的車，都是家人平安回家的最佳保證。」他強調，55688「一直都在，無處不載」的理念，說的正是這份最平凡、卻最重要的安心與陪伴。

