55688 集團攜手男神楊祐寧 以「一直都在 無處不載」打造城市陪伴感

【警政時報 薛秀蓮／台北報導】55688集團於12月3日舉辦「20週年品牌展暨代言人合作記者會」，正式宣告品牌邁向重要新里程。集團董事長林村田、執行長林念臻與品牌發言人林念穎，從營運、AI科技再到黃金數據公布分享最新成果，並與首位品牌代言人楊祐寧，共同揭幕55688全新精神「一直都在，無處不載」。

楊祐寧在品牌形象宣傳片中化身為 55688 專業駕駛。（圖／55688 集團提供）

楊祐寧於三支全新品牌形象宣傳片中，化身55688專業駕駛，分別開著小黃計程車與多元計程車穿梭大街小巷，載著不同乘客、看見不同故事。「這次我不是在演戲，而是真實開進每個人的生活。」楊祐寧有感的說，「拍攝那天就像一位真正的駕駛，看著乘客趕赴重要約會，有人在下班回家的路程尋找一種安心感，那一刻我就發現，原來一趟車程，也可以很有溫度。」

廣告 廣告

林董事長更特別提到，今年花蓮馬太鞍溪堰塞湖水災，55688再次成為城市後勤系統的一環，除了成立「災民返家車隊」，更發起「免費鏟子超人專車」，由專業計程車駕駛載送百位「鏟子超人」志工深入災區；他也回憶起疫情期間，需要從機場回家的旅客暴增，55688短時間內調度超過400輛車前往支援，即使當時環境仍存在不確定性，但「民眾有需要的時候，55688就會在。」這就是55688集團的企業責任與承諾。

面對全球AI競爭加速，林董事長也指出，智慧交通的核心在於數據，而數據的主權將決定AI時代的競爭力。「作為最大的叫車平台，55688將投入更多資源與心力，讓台灣在AI時代更具影響力。」

執行長林念臻公布最新營運數據，55688目前擁有2.9萬位專業駕駛、市占率達46%，從剛開始每天載客100趟，20年來，提供的出行服務已超過10億趟次。同時，集團持續以 ESG 為核心深度布局，推動更永續的城市移動，每年為台灣減少約 8 億磅碳排量，相當於 種下 3,700 萬棵樹、或 近 6,000 座大安森林公園 的吸碳量，整體成效在過去兩年間提升超過 50%。

執行長也指出，55688集團已從叫車服務平台進化為「生活服務媒合平台」，目前APP會員數逾1000萬人，台灣超過三分之一的人，把生活交給55688，其中生活服務提供者多達12.7萬人，服務涵蓋代駕、即時快遞、洗衣、機場接送、到府專家等多元領域。

這次推出的三支形象影片，以浪漫、美味、陪伴為主題，透過楊祐寧的視角，呈現55688與這片土地的情感連結，也開啟品牌更具潮流感與故事性的全新敘事，未來品牌將積極推動異業合作，包括手搖飲、娛樂、餐飲、設計與零售產業，在全台最大的移動媒體生態下，將能創造更多跨界新火花。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光