56不能亡！成軍24週年 孫協志、王仁甫都沒忘 許孟哲一心只想著蛋糕

5566今（21）日迎來成軍24週年，為紀念這個重要時刻，製作團隊特別對孫協志、王仁甫、許孟哲與彭小刀進行「突擊式詢問」，考驗四人是否記得這個日子？隊長孫協志秒答對，王仁甫一開始還霧煞煞，在提示後才恍然大悟，許孟哲完全走偏，先想到行程、再懷疑日期，最後才驚呼：「居然出道24年了！」隨後拋出一句：「所以……會有蛋糕嗎？」

之後，鏡頭轉向彭小刀時，回憶起當年用生命拼出道，他說：「明天是56成軍日，也是我當年跳火圈的日子。那時我助跑衝刺跳過火圈，上面還有刀子，這種事我當年真的幹過。」回首24年的旅程，孫協志感性地對年輕時的自己與團員喊話：「你們幹得好，你們真的很努力，當年在成軍發表會立下的承諾與目標，後來都實現了，我們一起闖出了很棒的成績。」

王仁甫則從另一個角度回顧團體時光，被問到若能穿越時空，最想對年輕的5566說什麼？他幽默說：「趕快成立 YouTube 頻道！」直言團員私下實在太好笑，很多精彩瞬間沒有被記錄下來，至今仍覺得可惜，許孟哲說：「原本的計畫是第一份6年合約結束後就回去當學生，沒想到一踏進這個圈子就24年。但真的很幸運，擁有一份好玩又熱血的工作，還一直有幾位可以一起瘋、一起奮鬥的哥哥帶著。只要繼續抱持初衷，自己先享受，才能把快樂帶給觀眾。」

走過 24 個年頭，成員們也重新詮釋「56 不能亡」的真正意義，同步上線的官方社群平台，對團員們而言就像「把群組重新開回來」。孫協志也埋下伏筆表示：「如果有機會，5566 可以一起再做些什麼，不管是演唱會、新節目，或是音樂作品，對我們來說，都會是一件很快樂的事。」

