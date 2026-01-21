「56不能亡」！5566成軍24週年孫協志揭新動向 王仁甫遺憾當年少做「這一事」

「亞洲天團」5566成軍24週年，宣布開設官方社群平台，對團員們而言就像「把群組重新開回來。」彭小刀（左起）、許孟哲、孫協志、王仁甫。通達量能文体提供

2002年1月21日出道的「亞洲天團」5566，在今（21）日迎來成軍24週年。隊長孫協志、王仁甫、許孟哲與彭小刀在今日正式宣布啟動官方社群平台，不僅象徵傳奇持續延伸，更首度預告2026年全新發展藍圖。

回首 24 年的旅程，孫協志感性地對年輕時的自己與團員喊話：「你們幹得好！你們真的很努力，當年在成軍發表會立下的承諾與目標，後來都實現了，我們一起闖出了很棒的成績。」

突擊詢問成軍紀念日！許孟哲反應笑翻全場：會有蛋糕嗎

對於5566成軍24週年，製作團隊特別對成員進行「突擊式詢問」，考驗四人是否還記得這個日子。當被問到「明天是什麼日子？」時，孫協志秒答：「1月21日，是56成軍發表會的紀念日。」

廣告 廣告

反觀王仁甫在一開始並未反應過來，經提示後才笑說：「24週年快樂！」許孟哲則先想到行程、再懷疑日期，最後驚呼：「居然出道24年了！」並接著詢問：「所以……會有蛋糕嗎？」逗笑全場。

彭小刀憶跳火圈「用生命拚出道」 王仁甫遺憾沒早開YouTube

彭小刀回憶起當年拚搏的過程：「明天是56成軍日，也是我當年跳火圈的日子！那時我助跑衝刺跳過火圈，上面還有刀子，這種事我當年真的幹過！」王仁甫則提到，若能穿越時空最想對年輕的5566說：「趕快成立YouTube頻道！」他直言團員私下互動非常有趣，很多精彩瞬間沒有被記錄下來，至今仍覺得可惜。

「56不能亡」！王仁甫回憶這些年來團員的默契仍好到恐怖。通達量能文体提供

合體默契恐怖到不用對詞 許孟哲自爆：原本合約後想退圈

談及團員間的深厚情誼，孫協志、王仁甫坦言，真正意識到「5566 是一輩子」的時刻，是在各自發展多年後，因節目《飢餓遊戲》再度合體。第一次錄影時，無論是接話節奏或猜測彼此心思的默契，都讓他感到「非常恐怖」，彷彿大家從未分開過。

許孟哲也分享，原本計畫第1份6年合約結束後就回去當學生，沒想到一待就是24年。他對當年的自己喊話：「你真的很幸運，擁有一份好玩的工作，還有幾位哥哥帶著你。只要繼續抱持初衷，自己先享受，才能把快樂帶給觀眾。」

56不能亡！孫協志埋伏筆：可能會有演唱會或新作品

走過24個年頭，「56不能亡」已成為成員對粉絲的一份承諾。這次官方社群平台同步上線，對團員來說就像「把群組重新開回來」。孫協志也埋下伏筆，透露未來不排除有演唱會、新節目或是音樂作品的計畫：「如果有機會可以一起再做些什麼，對我們來說，都會是一件很快樂的事。」



回到原文

更多鏡報報導

圖多／婁峻碩「半裸躍馬」展大鵰自信！狂操肌肉充血8小時 挑戰體脂12%極限

當助理要餵貓、安撫爸媽還要代墊10萬！莫莉前助理爆輕生未遂 工作「全年無休」

劉冠廷過年引暴動！全村排隊搶拍「賀歲吉祥物」 2歲兒「睡夢中說3個字」暖哭他

藍正龍離婚2年變身總舖師？坦言「不小心考到證照」 睽違10年合體隋棠「闖雪梨辦桌」