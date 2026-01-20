56小時內16中國軍機奔伊朗! 美戰機也抵中東 伊狙擊手射殺屋頂抗議民眾

伊朗國內的反政府示威遊行不斷延燒，當局持續透過暴力鎮壓的方式打擊抗議群眾，國際社會也持續關注著伊朗國內局勢的變化方向。 圖：翻攝自 @MarioNawfal X 帳號

[Newtalk新聞] 伊朗國內的反政府示威遊行持續延燒，當局也逐漸加強對抗議民眾的鎮壓力度，同時針對部分媒體進行封殺。針對德黑蘭當局鎮壓抗議民眾的行為，美國、以色列等國家逐漸加強針對中東地區的軍事部署，準備隨時向伊朗發起打擊。與此同時，伊朗也開始接收中國的援助武器，大批解放軍運輸機陸續降落至德黑蘭的消息也進一步加強了民眾對地區衝突局勢升溫的擔憂情緒。

X 推主「量子．王文哈哈」指出，伊朗當局近期再次加強了針對抗議民眾的鎮壓力度，甚至在該國的第三大城市伊斯法罕市內部署狙擊手，對在市政大樓屋頂上的抗議群眾發動攻擊。「量子．王文哈哈」表示，截至目前為止，伊朗當局槍殺的示威民眾已超過 1.2 萬人，推測哈梅內伊試圖透過死亡的威脅，降低民眾參與抗議的意願。

伊朗當局將暴力鎮壓抗議群眾的責任推卸給前伊斯蘭革命衛隊軍官、伊斯蘭議會議長拉里賈尼。 圖：翻攝自 @Osint613 X 帳號

與此同時，X 推主「NOELREPORTS」補充稱，伊朗警察總長艾哈邁德雷扎．拉丹 ( Ahmadreza Radan ) 近期發布公開聲明，要求全國各地的示威群眾在 3 天內主動投降，否則當局將可能進一步加強針對抗議民眾的鎮壓力度。拉丹透過聲明表示，參與抗議的民眾都是「受境外勢力蒙蔽的公民」，呼籲民眾繼續支持當權者的統治。

然而，「NOELREPORTS」指出，拉丹先前曾策畫行動，針對收治受傷示威群眾的醫院進行大規模逮捕與突襲，且曾因鎮壓「非伊斯蘭」的髮型與著裝而聞名，推測拉丹很可能在當局的授意下，透過警察部隊進一步加強對抗議民眾的鎮壓。

伊朗這場「反政府示威」據傳已造成約 1.2 萬人死亡，甚至有家屬接獲通知，須立即認領親人遺體，否則遺體將被棄置於亂葬崗。 圖：翻攝自 X

除了不斷打擊抗議群眾外，伊朗當局也加強了對輿論的控管。「NOELREPROTS」的另一篇推文稱，伊朗的改革派新聞《哈姆－米漢報》( Ham-Mihan ) 已經遭到停刊。伊朗新聞監督委員會也公布停刊原因，宣稱該媒體刊載兩篇「爭議文章」，分別是記者埃拉赫．穆罕默迪 ( Elahe Mohammadi ) 的「當關懷的邊界被打破時」以及揭露伊朗境內多個城市在「暴力鎮壓」後的傷亡數據。

由於暴力鎮壓導致大量抗議民眾死傷，伊朗當局也開始採取行動，試圖將責任歸咎於卸任的高級官員。X 推主「Open Source Intel」稱，伊朗國營媒體《伊朗通訊社》近期發布報導，將屠殺抗議群眾的責任推卸給前伊斯蘭革命衛隊軍官、伊斯蘭議會議長阿里．拉里賈尼 ( Ali Larijani )，質疑其憑藉兒女在美國安全生活的優勢，對抗議群眾發起無情的鎮壓。

美軍戰機與運輸機紛紛開往中東部署，和川普所言不會襲擊伊朗有所出入。 圖：翻攝自@Globalsurv

隨著抗議民眾的死傷規模不斷增加，美國、以色列與其他盟國也開始積極採取行動。X 推主「RKM」指出，目前美國、以色列以及阿拉伯聯合大公國等多個國家開始加強針對伊朗周邊地區的軍事部署，準備隨時對伊朗發起打擊。與此同時，X 推主「Megatron」也發現，至少 4 架美國空軍的 C-17A 戰略運輸機已經飛抵約旦的穆瓦法克薩爾蒂軍事基地，另外一支原先部署在英國的 F-15 戰鬥機中隊也在 KC-135 加油機的支援下，被移動至中東地區。

面對地區緊張局勢的升溫，德黑蘭當局也開始接收外界提供的援助。X 推主「WAR」稱，伊朗已於近期接收了中國製的「紅旗-9B 」防空飛彈系統，準備用於應對美國、以色列等「敵方」發起的空中威脅。X 推主「Lawrence of Gobi 愚蠢的精衛」也補充表示，在短短 56 個小時的時間內，至少 16 架中國軍用運輸機先後降落在伊朗境內，推測中國試圖透過伊朗「檢驗」自主開發的武器，並準備用於可能對台灣發起的侵略戰爭。

在伊朗大三大城市伊斯法罕市內，一位當局部署的狙擊手瞄準位於市政大樓樓頂的抗議民眾，準備發動攻擊。 圖：翻攝自 @Wangwenhaha0518 X 帳號

針對伊朗當局持續鎮壓抗議民眾的行為，美國、以色列以及阿拉伯聯合大公國等多個國家開始積極強化戰備部署，準備隨時對伊朗發起打擊。 圖：翻攝自 @Megatron_ron X 帳號