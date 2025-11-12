56小時諜對諜！資深媒體人首度獨家揭露蕭美琴赴歐外交秘辛：秘密通道、多套劇本⋯ 2航段降落布魯塞爾⋯⋯賴清德驚呼：真是007啊

副總總蕭美琴登上歐洲議會演講震驚全台，資深媒體人鄒宜鈴在《放言》高論專欄獨家揭露背後「56小時的外交007」秘辛，她指出，當蕭美琴一行人順利踏上比利時土地，外交部長林佳龍立刻傳訊給賴清德：「順利抵達布魯塞爾」，賴清德則回應：「真是007啊！」

鄒宜鈴表示，國際政治不是口業比賽，元首級維安買不到、外交白名單買不到、盟友把國安風險壓在台灣身上更買不到，這不是造勢，是國家信用，「真正的問題也不是：去不去演講？而是——中國阻止過多少次？我們又是怎麼突破的？零宣告、零曝光、零航班資訊，像情報行動，像祕密通道。」

「賴清德對身邊的人說：『很像007』」，鄒宜鈴再說，只是007有替身、有特效，台灣是在現實裡闖封鎖。

「好緊張，我們絕對不能被認出來…」鄒宜鈴指出，儘管人都回台灣了，一名隨行官員回想11/6那晚在桃機登機的瞬間，指尖還會微微發抖。

鄒宜鈴表示，那班民航機幾乎滿載，官員、隨扈或許能裝作普通乘客，但副總統和外交部長的臉，太多人認得。一個眼神、一張照片、一個上傳貼文，就可能讓全盤行動曝光。

「快要關艙門才上機。」林佳龍笑著形容，鄒宜鈴說，林和秘書是倒數第二批，最後一批才是蕭美琴和隨扈。至於有沒有變裝？林佳龍沒有正面回答，只說：「衣著輕便，看不出身分。」

鄒宜鈴表示，「飛機上有網路，被拍照片、上傳、定位，就破功了」，那晚即使筋疲力盡，也沒有人敢闔眼，這不是飛行，這是穿越一道看不見的封鎖線，直到機長廣播：「準備降落」，第一關才真正過了。

鄒宜鈴再指，第二關是「那三小時…不只是過境，是盟友選邊」，下機後，是在過境地點長達三個小時的等待。沒人敢把這段稱為「休息」，因為談好的貴賓室、禮遇，都可能在最後一刻被取消。一旦被迫改待在公共空間、被看見、被通報，後面所有行程都可能消失。

「副總統和部長都禮遇免安檢」，鄒宜鈴指出，說這句話的人，講著講著眼眶濕了。不是因為排場，而是因為信任。這幾年，中國到處施壓、威脅、抗議，不少國家早已厭煩。這一次，大家比想像中站得更挺、更快、更乾脆。

鄒宜鈴並說，蕭美琴趁這段空檔和幕僚修講稿；林佳龍坐在一旁，心裡默默想著：「第三關怎麼過？」

鄒宜鈴說，從過境處前往布魯塞爾的方法有很多種，但沒有一種能保證不出事。最後選擇搭機，但即便如此，也未必能順利降落，「先遣團遇到無人機干擾，最後降在別的機場」，這次也做同樣準備： 鄰近機場備案、 第三國備案、 無法準時抵達演講點的替代行程。

鄒宜鈴表示，外交不是比誠意，是比誰先被中國盯上。外交部、駐歐盟代表處每天沙盤推演、踩線確認，理由只有一個：「總統給的目標是踏上比利時土地。」只要成功落地，就已經跨過一條歷史線，這象徵封鎖不是絕對的，台灣不是被困住的。當機上螢幕顯示「沒有干擾」，有官員心裡忍不住大喊：「天啊！我們降落了！」

鄒宜鈴再指，第四關是「禮遇會不會突然不算數？」來接機的是駐歐盟代表謝志偉，還有比利時眾議院外委會主席、亦是IPAC共同主席 Els Van Hoof，那不是禮貌性迎接，而是保護，一旦說好的禮遇不見了，一起來接機的國會議員可以馬上交涉處理。

鄒宜鈴指出，幸好一切順利，有人心裡暗暗問：「真的嗎？我們真的做到了嗎？」林佳龍立刻傳訊給賴清德：「順利抵達布魯塞爾。」賴回：「真是007啊！」

鄒宜鈴並說，第五關是「路上的那些重機」，從機場到歐洲議會那段路，比外界看到的更意義重大。警車開道、哈雷重機護送，不是排場，是安全通道。蕭美琴在就任前，曾在捷克遭遇中國製造的車禍攻擊，這沒有一個人忘記。這次整路警戒，比利時不是在「接待」台灣，而是在「保護」台灣，「如果有人還說這是買的，那是對台灣、也是對比利時的侮辱。」

鄒宜鈴表示，坐在車內，看著前方的重機，林佳龍心裡輕聲說了一句：「這真的不容易。」

鄒宜鈴又說，第六關是「當螢幕亮起『Vice President of Taiwan』台灣副總統」，真正的歷史在議會裡發生，進入歐洲議會要安檢，說好的禮遇，會不會因為中國的抗議而取消，或是歐洲議會被迫要表態說些什麼貶低的話，「這次真的保密到滴水不露，我們自己和盟友都是，當中國發現，想抗議時已經來不及。」

鄒宜鈴說，那天當蕭美琴踏上舞台，後方大螢幕亮起「Vice President of Taiwan」（台灣副總統），現場的外交同仁眼睛都紅了，因為這幾個字，他們追了好多年，很多時候，被否決、被退件、被消音，第一次真正站上同盟的位置。

鄒宜鈴再說，但這幕不是突然的，也不是幸運。外交部次長吳志中，早在一個月前就開始與相關國家協調，過去是大家怕被中國報復，這一次，反而是各國私下問「你們需要我們幫什麼？」這句話，比舞台還重要，這才是中國真正跳腳的原因：不再是誰怕它，而是有人開始對它「不耐煩」。

鄒宜鈴說明，最近這兩年，台灣外交一路往歐洲推進，外交部長已四度訪歐，9月更以折返跑方式跑遍多國，「中國不是沒抗議──是抗議到讓人厭煩」，國際社會慢慢意識到：如果台灣能帶來晶片設計、半導體供應、AI合作、人才培育、文化交流、共享利益，那麼站在台灣這邊，反而更符合自身利益。

「台灣靠合作，中國靠威脅。久了以後，世界自然知道該靠哪邊」，鄒宜鈴說，而當歐洲議會願意公開扛起政治風險、保密到滴水不漏地把台灣送進議會現場、讓「台灣副總統」四個字亮在台上，這已經不是外交突破，這是封鎖開始鬆動。

（圖片來源：作者提供、謝志偉、林佳龍臉書）

