56歲劉若英素顏照驚呆眾人！「水煮蛋肌」超逆齡 手持紅包被讚人美心善

一張幾乎不見妝感的自拍照，在年節前夕意外成為話題焦點。56歲女星「奶茶」劉若英9日於社群平台分享近照，鏡頭前的她神情溫和、膚況透亮自然，引來網友驚呼狀態驚人；而她手中拿著的一只紅包袋，更讓這張照片多了一層意義——原來是為公益活動發聲，不少粉絲留言直呼劉若英「人美心善」。

劉若英以《我們意外的勇氣》入圍第62屆金馬獎最佳女主角。（圖／鄭孟晃、趙于瑩攝影）

出道將近35年的劉若英，橫跨歌唱、戲劇與幕後創作領域，曾獲東京影展、亞太影展及金鐘獎肯定，也曾以編劇、導演、演員及歌手等多重身分入圍金馬獎，在華語娛樂圈擁有穩定地位。除了演藝事業表現亮眼，她多年來持續參與公益行動，關注弱勢孩童與教育議題。

56歲劉若英的「水煮蛋肌」膚況令人驚豔。（圖／翻攝自劉若英 Rene Liu臉書）

劉若英9日在臉書曬出一張近距離自拍照，畫面中她戴著粗框眼鏡，臉部疑似未施脂粉。細看之下，肌膚平滑細緻，整體氣色明亮，僅眼周可見些微細紋，狀態自然清爽，不少網友形容膚況宛如「水煮蛋肌」，並大讚「完全看不出年紀」、「保養得很好」。

劉若英為公益發聲，網讚「人美心善」。（圖／翻攝自劉若英 Rene Liu臉書）

照片中膚況極佳的劉若英，手持「台灣世界展望會」紅包袋並寫下：「這個過年，我們的紅包有更深的意義，一份心意，不只是祝福；一份分享，可以讓孩子吃飽、有書讀、看見希望。用愛心紅包陪伴他們一步步向前，成為更堅強的未來大人！」呼籲大眾透過愛心紅包參與公益行動，為孩子提供實質幫助。溫暖行為曝光，也讓外界大讚她「人美心善」。

