56歲劉若英素顏「水煮蛋肌狀態」驚豔 1舉動網讚人美心善

56歲劉若英保養得宜，狀態極佳。（圖／翻攝自劉若英 Rene Liu 臉書）

56歲女星劉若英出道近35年，橫跨歌手、演員、導演等多重身分，憑藉溫暖氣質與深厚歌唱實力，在演藝圈佔有一席之地。向來低調卻關注公益的她，今（9日）透過社群平台曬出一張近乎素顏的自拍照，同時手持紅包袋，為過年公益活動發聲，立刻引發網友熱烈討論。

照片中，劉若英戴著粗框眼鏡，臉上幾乎不見妝感，神情自然溫柔，仔細一看，她的肌膚狀態相當亮眼，膚質細緻平滑、氣色透亮，除了眼周淡淡細紋展現歲月痕跡，其餘幾乎看不見明顯瑕疵，整體狀態宛如「水煮蛋肌」，完全顛覆外界對56歲的印象，也讓不少網友驚呼保養得宜、氣色極佳。

劉若英在臉書貼文中寫下：「這個過年，我們的紅包有更深的意義，一份心意，不只是祝福；一份分享，可以讓孩子吃飽、有書讀、看見希望。用愛心紅包陪伴他們一步步向前，成為更堅強的未來大人！」

她呼籲大家響應「台灣世界展望會」的公益行動，透過愛心紅包關懷陪伴孩子一步步向前，為未來注入更多希望。貼文曝光後，不少粉絲與網友紛紛留言力挺，不僅大讚她凍齡外貌，也對她投入公益的行動給予肯定，直言「人美心更善」 。

