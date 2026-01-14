56歲女左臉突冒腫塊 醫檢查：罕見腮腺癌

▲婦人臉部突然出現腫塊，檢查是罕見腮腺癌，影響臉部外觀 。（圖／台北慈濟醫院提供）

[NOWnews今日新聞] 一名56歲女性在2年前突然發現，左側臉頰出現約4公分的突起腫塊，輾轉到了醫院檢查，醫師發現是腮腺腫瘤，確診為腮腺癌第二期，經放射治療個案恢復良好，外貌也不受影響，成功找回自信。

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師蔡祐任指出，腮腺是位於雙側耳下方、主要負責分泌唾液的大型唾液腺，協助食物消化與維持口腔濕潤。當腮腺組織出現異常增生時，可能形成腮腺腫瘤。臨床上約八成的腮腺腫瘤屬於良性，但仍有約2成為惡性腫瘤，就是腮腺癌。

蔡祐任說，兩者主要的症狀都是外觀的改變，並沒有痛感或明顯的功能異常，需要進一步檢查才能分辨。醫師表示，腮腺癌並沒有明確發生原因，而根據台灣癌症登錄資料，腮腺癌屬於相對少見的頭頸部惡性腫瘤，每年每十萬人約有0.5至1人罹患。

▲醫師提醒，民眾一旦發現兩頰出現不明腫塊，建議盡早尋求專業醫師診斷。（圖／台北慈濟醫院提供）

蔡祐任指出，其中按照病理型態最常見的為「黏液上皮細胞癌」，腺細胞癌則較為少見，當其侵犯周圍組織甚至出現轉移情形，嚴重可能危及生命。除此之外，即使病理結果顯示腫瘤為良性，但仍可能會因腫瘤逐漸生長而壓迫神經，導致顏面偏癱，因此仍需及早處理。

腮腺腫瘤初步可透過超音波與細針抽吸細胞檢查診斷，但最終仍需以術後病理切片判定良惡性，若診斷為癌症，除了手術之外，必要時則輔以放射線治療。

蔡祐祐補充，隨著醫療的進步，腮腺切除手術安全性提高，早期腮腺癌患者的五年存活率可達約70%至90%，且旋轉皮瓣修補不僅能讓術後外觀不受影響，其皮下組織形成的自然隔離層，也能大幅降低恢復期間汗腺與唾液線錯接，導致「弗雷氏症候群」，也就是患者咀嚼時出現臉部冒汗淋漓的困擾。

蔡祐任提醒，民眾一旦發現兩頰出現不明腫塊，建議盡早至耳鼻喉科就診，尋求專業醫師診斷，以免延誤治療時機。

