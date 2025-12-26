56歲尹鍾信病床打點滴仍失聲！硬撐2小時急停唱 求歌迷「給我彌補機會」

尹鍾信開唱前感冒、嗓子出狀況，吊點滴治療依舊發不太出聲音，忍痛取消演唱會。翻攝IG@yoonjongshin

韓國資深歌手尹鍾信昨（25日）無預警在IG上傳在醫院打點滴的照片，透露自己「發不出聲音」，緊急喊卡排定的年末演唱會剩餘場次。

急奔打點滴只求「發出聲音」

尹鍾信PO出打點滴的照片，無奈說：「好像無法隨心所欲地唱歌了。」翻攝IG@yoonjongshin

尹鍾信原定24日起至28日，一連5天在首爾開唱，沒想到僅唱了24日一場，身體就出狀況，他在IG寫道，「原本希望大家能看著我的表演，度過愉快的年末，卻不得不帶來令人遺憾的消息。」尹鍾信解釋地說：「我在6天前突然出現伴隨支氣管炎的感冒症狀，接受了為期5天的集中治療，儘管如此，仍於昨天勉強登台演出，但聲帶狀況實在不理想，即使與大家相處了約2個小時，仍未能呈現一場令人滿意的演出。」

尹鍾信提到，「今天早上醒來後，狀況仍未好轉，因此判斷無法為大家帶來理想的演出。所以決定取消剩餘的演出行程。對於期待我演出的各位，造成大家寶貴的年末安排受到影響，在此致上誠摯的歉意。」

尹鍾信原定在首爾舉辦5場年末演出。翻攝IG@yoonjongshin

尹鍾信除了向購票的歌迷致歉，也誠摯地說已積極在找演出場地，希望在明年2月前找到演出場地，喊話粉絲，「請一定要給我彌補的機會！」承諾在2月底前會好好調養身體，以更棒的狀態與大家相見。

此外，尹鍾信也提到，雖然剩餘場次無法正常開唱，但尹鍾信仍將與樂團及製作團隊在演唱會場地，以不進行現場演唱的方式，改為公開廣播節目形式與觀眾互動，退票民眾也可參與。

累積608首創作！曾為IU寫歌

尹鍾信（左）上週六在MMA典禮頒獎給GD，是韓國歌壇大前輩。翻攝IG@yoonjongshin

今年56歲的尹鍾信，是韓國資深音樂人及歌手，自1990年隨團體015B出道後，已累積608首創作，2017年更以一曲〈Like it〉逆襲音樂排行榜，還曾為IU、圭賢等偶像寫歌，近年更擔綱《Sing Again－無名歌手戰》評審，在歌壇、綜藝圈都很活躍。



