56歲新娘高欣欣披白紗圓夢！李國超語出驚人：我們很久沒行房了

李國超（右）、高欣欣結婚5年，12日補辦婚宴。（陳俊吉攝）

61歲李國超和56歲高欣欣情牽20年，在2020年底登記結婚，今（12日）在台北維多麗亞酒店舉辦婚宴，選在5周年紀念日十分有意義。新娘高欣欣圓夢披白紗，她透露，這輩子只跟2人走紅毯，第一次是2005年跟石英入圍金鐘，這次是跟親愛的老公。老夫老妻說話百無禁忌，被問今天會洞房嗎？李國超語出驚人：「我們很久沒行房了！」

新娘高欣欣在半年前就規畫婚禮，日期愈近心情愈焦慮，12月開始每天到凌晨4點才睡，「李大爺隨遇而安，這樣也好。這回婚宴是我想要辦，我自己做主。」還虧老公動作有一點慢，而李國超說自己完全配合，不過說話一直被打斷，脫口對老婆說：「大人講話小孩幹嘛插嘴。」夫妻旁若無人突鬥嘴，展現真性情。

李國超和屠穎是40年的摯友，1983年曾一起組「藍天使合唱團」，屠穎上個月突猝逝，夫妻一談到老友都感動落淚，李國超紅眼眶：「年少時一起玩音樂長大，我就在今天留一個空位給他，你一定要到，我特別想他，年初開始發生不好的事，年底辦婚宴讓大家沾沾喜氣，希望大家平安、健康、愉快。」

李國超（右）、高欣欣婚宴一談到老友屠穎落淚。（陳俊吉攝）

婚禮歌手邀請李天柱上台獻唱，李國超談起2人的交情深厚，「民國74年因為拍攝《幾度夕陽紅》認識，我婚禮他說一定要上台唱歌，他永遠是我大哥。」婚宴席開38桌，總花費粗估百萬元，李國超透露女兒李尤、在美國家人都有來，好友游安順、兵家綺擔任總召，花童則邀請朋友的孫女。

