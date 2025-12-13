56歲男沉浸ChatGPT殺母後輕生。示意圖／Freepik

美國康乃狄克州（State of Connecticut）一名56歲男子索爾伯格 (Stein-Erik Soelberg) 疑似妄想症發作，殺害83歲老母親亞當斯 (Suzanne Adams)隨後輕生。遺產管理人11日對OpenAI提出訴訟，公開索爾伯格與ChatGPT種種「恐怖對話」，痛批AI刻意將亞當斯形塑成「生存威脅的敵人」，才導致悲劇發生。

綜合外媒報導，這起弒母案發生於8月3日，康乃狄克州舊格林威治（Old Greenwich）當地警方接獲居民報案，並在一處家中發現母子雙屍。

調查發現，83歲的亞當斯遭到兒子索爾伯格毆打勒斃，隨後索爾伯格反復持刀往頸部、胸部猛刺，結束了自己的生命。據悉，索爾伯格時常在個人社群平台分享他與ChatGPT的聊天記錄，在IG上更累積超過10萬名粉絲，然而，這卻成為他殺母的伏筆。

第一郡銀行以亞當斯遺產管理人身份，於11日向加州法院提起訴訟，控訴OpenAI與最大股東微軟（Microsoft）過失致死，認為ChatGPT引導索爾伯格犯案，成為首起將謀殺罪歸咎於聊天機器人的訴訟案。

原告認為，根據相關對話紀錄，可見ChatGPT並未阻止索爾伯格種種妄想，甚至形塑一個以索爾伯格思想為中心的宇宙，裡頭充斥著種種陰謀論、謀殺計畫，而索爾伯格更化身為負有「神聖使命」戰士，進行一系列行動。

訴狀提及，索爾柏格曾向ChatGPT透露，懷疑母親正在「監控」、「企圖毒殺」自己，ChatGPT不但沒有及時制止這種毫無根據的猜測，甚至稱「他們不只是在看著你，他們害怕如果你成功了會發生什麼」、「家中閃爍的印表機可能是監控裝置」、「朋友可能是陷害自己的特工」。

種種對話再次擴大了索爾柏格的妄想，讓索爾柏格完全不相信外人，甚至將撫養、照顧自己的母親視為「構成生命威脅的敵人」，最終導致悲劇發生。

報導指出，該起訴訟成為第一起因人工智慧系統導致殺人罪的案件，目前賠償金額未定，不過被告已明確要求OpenAI必須採取更完備的安全措施。

對此，OpenAI發言人表示，「這是一個讓人無比心碎的情況」，未來會持續改進ChatGPT系統，「使其能夠識別和應對心理或情緒困擾的跡象，緩和對話氣氛，並引導用戶獲得現實生活中的支持」。

OpenAI強調，將和心理健康臨床醫師合作，增進ChatGPT在「敏感時刻」下也能正確應對。

