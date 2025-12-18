56歲男罹下咽癌！「常碰3物」惹禍 復發「失聲求生」變唐老鴨

記者鄭玉如／台北報導

一名56歲男子從年輕開始菸檳酒不離開，3年前罹患下咽癌，透過醫療消除腫瘤，未料3年後復發，只能「失聲」求生。（圖／衛福部彰化醫院提供）

一名56歲男子抽菸、嚼檳榔、喝酒超過30年，3年前突然喉嚨痛，過了1個月都未痊癒，檢查發現罹患下咽癌，經放射線及化學治療後腫瘤消失，同時戒掉菸、檳、酒，未料在他以為已熬過難關的第3年，癌症復發，最終接受全喉切除手術，失去聲帶，靠人工發聲器重新說話。

56歲曾姓男子3年前感到喉嚨痛，且持續1個月，起初以為是感冒，到診所看病仍未好轉，遂到衛福部彰化醫院，由耳鼻喉科主任許嘉方檢查，經內視鏡、電腦斷層等發現，曾男左下咽處有個2公分的腫瘤，切片確定為惡性，屬於第2期癌症，不進行切除手術，採放射及化學療法，治療後腫瘤消失。

未料過了3年曾男復發，同位置的腫瘤2.1公分，也是2期，經評估不適宜再進行放療及化療，只得進行全喉切除，連同聲帶一併切除，在頸部開個永久氣切孔呼吸，讓口腔只用於進食，也就是飲食及呼吸分開，至於聲音部分，使用人工發聲器。

放射腫瘤科醫師張博竣指出，復發後若再進行放療及化療，效果降低，副作用提高，而最有控制力的方式還是手術，患者也同意進行全喉切除，接受「失聲」的後果。

正子攝影顯示下咽癌（紅圈處）。（圖／衛福部彰化醫院提供）

曾男使用人工發聲器後，聲音變得像「唐老鴨」，仍坦然接受。他回憶，自己從20多歲開始菸、檳、酒不離身，成了日復一日的生活模式，沒想到3年前感冒喉嚨痛，1個多月還沒好，轉到彰化醫院就醫確定是下咽癌，他也戒慎恐懼地戒掉菸、檳、酒，還以為可保留聲音，卻在3年後再次因喉嚨持續疼痛，檢查確定復發，聲帶還是保不住。

許嘉方指出，下咽癌是原生於下咽的惡性腫瘤，好發於55至70歲男性，明確的危險因子是抽菸、吃檳榔及過量飲酒，這類人若喉部有異物感、喉嚨痛，影響到吞嚥、呼吸，甚至頸部出現淋巴結腫，一定要趕緊就醫，如能早期發現，大多能有效治療。另外，根據資料顯示，菸、檳、酒都有的人，罹患口腔癌機會是一般人的123倍，顯示菸、檳、酒的嚴重傷害，其他頭頸癌也都有類似的統計。

張博竣強調，在臨床上可發現，即使戒掉菸、檳、酒，影響還是長達10年，仍有很多頭頸癌在10年內復發的個案，有的甚至復發4、5次，建議及早戒掉菸、檳，也不要過量飲酒，才是避免頭頸癌最重要的方法。

