56歲葉全真爆出新戀情！當街「甜蜜勾手帥哥同學」 親回4字最新狀態

記者趙浩雲／台北報導

近期投資經營皮拉提斯事業葉全真，生活過得自在美麗。（圖／翻攝自葉全真臉書）

資深藝人葉全真當年以《台灣霹靂火》、《台灣霹靂火》、《我一定要成功》等經典台八紅遍大街小巷，近年則是演出不少經典台劇，並且在政大EMBA攻讀經營管理，生活忙碌又充實。今（17）日遭週刊爆出她現正戀愛中，並且與同學James甜蜜牽手被直擊，對此葉全真也大方回應了。

根據《CTWANT》報導指出，日前她被目擊在12月初與一名男子一同現身台北市區，兩人不僅一路並肩而行，互動自然，期間更被拍到牽手、勾手等親密舉動，感情狀態引發外界關注。據悉，男方外型斯文、身材維持得宜，與葉全年齡相仿，兩人相處時氣氛輕鬆愉快。

廣告 廣告

56歲葉全真爆出新戀情。（圖／記者趙于瑩攝影）

進一步了解，該名男子與葉全真不僅私下往來密切，事業上也有所交集，兩人同為政大EMBA背景，並共同投資加盟經營皮拉提斯相關事業，時常一同進出門市、討論營運事務。知情人士指出，兩人交情已非一朝一夕，無論在工作或生活上都相互扶持，感情發展相當穩定。

對於感情近況，葉全真透過經紀公司轉述：「一切隨緣，謝謝關心。」不僅沒有否認，也沒有承認，語氣中像是「沒說什麼但都說了」一般，消息曝光後引來不少粉絲開心與祝福。

更多三立新聞網報導

開戰家寧8個月！Andy更新進度「調解進度0」 網氣炸：再拖就脫產了

沈玉琳抗癌5個月將回歸！在醫院「每天做4件事」 親口證實復出時間點

爆6男星都追過她！陳沂談陳匡怡自爆「可信度高」笑喊：老兵味飄出來了

開戰女密友4個月！廖峻兒子不忍發文了 懇求外界這一事：請互相尊重

