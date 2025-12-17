56歲葉全真爆熱戀中！政大同窗成新歡 牽手約會全被拍

出道38年的資深女星葉全真，近年逐步淡出演藝圈第一線，轉而投入多元投資與創業。現年56歲的她，除經營自有保養品牌外，也積極布局皮拉提斯相關產業。就在事業版圖擴張之際，她的感情世界也悄悄出現變化。

根據《CTWANT》報導，葉全真近期被直擊與一名男性友人互動密切。這位護花使者名為James，外型斯文、身形保養得宜，年齡與葉全真相仿。兩人不僅同為政大EMBA同學，更是皮拉提斯事業的投資夥伴，關係早已超越單純同學層次。

媒體觀察發現，James多次駕車進出葉全真居住的社區，對周邊動線相當熟悉。某日上午，他先到葉全真住處接人，隨後一同外出採買再返回社區。下午時段，兩人又一同現身共同投資的皮拉提斯分店。無論工作或私下生活，幾乎全程黏在一起。過程中男方不時展現貼心舉動，走在街頭會下意識護著葉全真腰際，互動細膩已非普通商業夥伴的距離。

晚間工作結束後，兩人隨即展開晚餐約會。席間談笑不斷，上菜時雙方默契地拿起手機拍照紀錄。餐後離開餐廳，葉全真順勢挽著男方手臂，一路牽手散步，互動自然不做作，顯示雙方已相當習慣彼此陪伴。

然而甜蜜畫面並未持續太久。兩人進入五金百貨賣場後，疑似被路人認出。James當下神情一變，立刻戴上口罩先行離開，迅速朝停車方向走去。葉全真則在三分鐘後獨自離場，改走不同方向返回住處，臉上略顯緊張。這段原地分流的畫面，讓外界看出雙方對戀情曝光仍相當謹慎。

事實上，早在上月底就有人目擊葉全真與同一名男子一同返家、互動親密，顯示這段關係並非近期才開始。知情人士透露，雙方在合作過程中互動頻繁，感情逐漸升溫。

葉全真過去曾與陳昭榮合作《台灣霹靂火》等多部八點檔，螢幕情侶形象深植人心。兩人還一起創立電商公司，於公於私都綁在一起長達15年，直到2020年葉全真宣布離職才結束合作關係。對於是否與EMBA同學兼投資夥伴發展戀情，葉全真經紀公司僅簡短回應：「一切隨緣，謝謝關心。」既未否認也未證實，為這段關係留下想像空間。

