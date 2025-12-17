56歲葉全真爆談戀愛！被拍甜牽EMBA帥哥同學回應了

【緯來新聞網】56歲葉全真感情空窗多年，今（17日）被拍到有位高挑護花使者，長相帥氣且外型行保養不錯，據悉還一同投資加盟經營皮拉提斯事業。葉全真則透過經紀人回應：「一切隨緣，謝謝關心。」

葉全真超級凍齡。（圖／翻攝葉全真IG）

根據《CTWANT》，葉全真日前被拍到與一名男士去賣場採購，到了晚間一同去吃飯，結束後葉全真順勢勾著男方的手，走回停車場取車的路上，2人就這麼緊密地依偎在一起，最後驅車回到內湖區。



之後在四下無人的人行道上，男方牽著女生的手散步進一家五金賣場，結果在尋找商品時，有人告知他們被認出，男生緊急戴上口罩先走一步，葉全真則獨自回家。據悉，葉全真身邊的男伴名為James，兩人年紀應該差不多，且同是政大EMBA的同學，並共同投資加盟經營皮拉提斯事業。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

蕭煌奇組「全方位樂團」再合體 成軍30年確定舉辦演唱會

阿部瑪利亞來台7年升格當老闆 告白台灣：喜歡過年感覺