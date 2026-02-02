56歲葉全真「喪偶」震撼狀態曝光！精神恍惚狂刷石頭 遭「亡夫」三兒子上門討遺產
56歲的葉全真在《陌路兄弟》中飾演鳳小岳的繼母，一開場就喪偶，一改過往8點檔女神形象，呈現疲憊且精神恍惚的狀態，還有一場神經兮兮刷石頭的戲，讓人震撼不已。
《陌路兄弟》由瑞士導演瑪莉亞．尼科里埃爾（Maria Nicollier）執導，鳳小岳、台灣原住民加法國混血新人演員納曜（Elliot Malvezzi）及瑞士演員皮耶安東尼．杜比（Pierre-Antoine Dubey）主演，另有林慶台、葉全真驚喜客串。
對於葉全真的演出，導演解釋：「我認為葉全真自己也想改變形象，擺脫她通常飾演的那類角色，所以要說服她以不同的面貌出現並不困難。我想描繪一位受過創傷的女性，被那個我們從未見過面的男人所傷害。她是那個男人的鏡像，同樣酗酒，並對石頭有著深刻的迷戀。」
導演並透露：「我們透過口譯人員進行了廣泛的交流，她理解這場戲的重要性，它讓我們更貼近缺席的父親。在我們合作之前，葉全真自己就已經排練過這場戲，並且做了出色的準備工作。她完全沉浸在這個極度悲傷且複雜的角色之中。她的造型是事先與整個化妝團隊和服裝設計師共同協商準備的。我們進行了好幾次嘗試才達到這個效果。她非常配合，我要再次感謝她！」
鳳小岳親自駕駛手排車！重新認識台灣之美
鳳小岳在《陌路兄弟》中自與同父異母的兄弟們上演爭遺產衝突，片中要自己駕駛手排車，又要記台詞、看路，挑戰很大，形容：「這部電影對我來說意義非凡，它不僅是一個跨文化的拍攝，同時也拍到台灣很多非常美麗的風景，還有一些可愛的人文，也講述了一些很深刻家人之間的情感，我真的像是重新在認識台灣，也重新在認識這個美麗的島嶼。」
電影採公路電影形式拍攝，從台北一路拍到花蓮，收錄清水斷崖、太魯閣等等台灣東部山海美景。片中三兄弟在尋根路上所乘坐的小貨車是一台中古手排車，鳳小岳回憶：「很久沒開手排車了，而且那台車也有一些年紀，所以它自己有一些個性，我們在拍攝的第一天的第一顆鏡頭，它就現場直接拋錨。所以更多是邊拍、邊跟這台車找到相處方式，我覺得非常有意思，很喜歡。」
而且拍攝時正值夏天，車戲又不能開冷氣和窗戶，眾人得克服台灣炎熱氣候，身心挑戰都不小。來自歐洲的皮耶安東尼就笑說：「真的是很熱，但我很喜歡拍公路電影，因為短時間可以看到很多不同的風景，這是最棒的探索台灣方式！」
納曜首演電影挑戰裸泳！更擔憂射箭戲碼
首次演出電影的納曜在片中大展才華，不只要裸泳展現健壯體魄，還得事先練習射箭。他笑說：「雖然也會跟朋友裸泳，但這是我的第一次全裸上鏡，基本的身體線條有稍微鍛鍊。其實那時我18歲，所以還有點babyfat （嬰兒肥），當我看到電影播出的畫面時，我就下定決心要好好健身了。」
不過納曜說，相較裸泳戲，他更緊張的是射箭戲，坦言：「我常常回部落參加豐年祭，但其實我完全沒有射過箭，拍攝前有去做了訓練，我很認真練喔。果然有原住民血統，很快就上手！」
