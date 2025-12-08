56歲資深義警"守護交通猝死" 兒心碎：您是我驕傲

中部中心/徐秘康、羅宇翔 台中報導

台中市中華路夜市週邊，7日晚間，有一名56歲的資深義警，在台灣大道執勤，疏導車流時，忽然倒地昏迷，熱心民眾趕緊上前協助救援，無奈義警送醫後仍回天乏術。今天（8日）上午，遺體相驗，死因初判是心肺衰竭。死者兒子哽咽表示，熱心公益的父親，是自己的驕傲！

透過店家的監視器畫面，看到原本站在馬路中央，指揮交通的一名義警，突然倒地不起，在場民眾一看狀況不對勁，一同衝上前去，有人擋住車流，有人趕忙施做CPR！由於消防局中區分隊就在附近，救護人員獲報，幾分鐘內人車就趕抵現場，發現傷者已經沒有呼吸心跳，火速送醫急救後，義警仍然回天乏術，令人不捨！

台中一名資深義警執勤猝逝。56歲杜姓死者，擔任義警二十多年，兒子說，只要警方有需要，他都會在第一時間前往支援！7日晚間七點多，杜姓義警為一場宮廟活動，在台灣大道一段，與中華路口，中華夜市旁邊，疏導車流，卻當場倒下，在執勤中猝逝！

8日上午，遺體相驗，死因初判為，心血管疾病造成心肺衰竭。死者兒子指出，父親生前做義警、義交、還為獨居老人送餐、也在小學擔任童軍老師，爸爸的任務結束了，安心的去做小天使吧！

