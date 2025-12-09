56歲阮丹青凍齡現身！曝遠距戀愛15年遭拒婚往事

【緯來新聞網】阮丹青近日攜手樂團「自然流動」推出新專輯《走進春天的果園Four Seasons》，今（9日）帶著隊友根石大輔、盧欣民、劉瑋菁、黃偉駿接受訪問，分享和老公愛情長跑的故事，還曾經歷15年的遠距離，婚後持續了5、6年，因為相當信任另一半的穩定性，現在想想，笑說夫妻間還是不要太黏得好。

阮丹青許久沒露面。（圖／羅藝工作室提供）

56歲阮丹青保養得宜、看不出年紀，認為沒生小孩可能有差，且育有一對貓狗寶貝，同樣幸福。前陣子，她和老公一起去瑞士享受兩人世界，特地選網鄉間小鎮，搭乘火車享受沿途風景，10天花費因為是友情價，所以團費每人13萬元，而她也沒啥開銷，前前後後總共約花費15萬元，老公就是專屬攝影師，相當超值。



從交往到結婚，他們相處了28年，愛情保鮮的祕方就是信任，「他很有家族觀念、有責任感」，當然在少女時期也是會有點不安。在出道第3年，阮丹青的先生就去中國工作，「後來覺得擔心也沒用，他是一個很定的人，也不用社群的」。

根石大輔（右起）、阮丹青、劉瑋菁、盧欣民、黃偉駿。（圖／羅藝工作室提供）

曾經，她也想過要分手，或許緣分真的夠深，2013年出版的專輯《尋愛旅程》，就是在寫與先生之間的愛情故事。阮丹青有向他求過婚，但對方卻說「幹嘛訂婚？要就結婚啊，但沒錢幹嘛結婚，我就被拒婚，他是一個很實際的人」，直到2013年長輩過世，才認為時間似乎也到了，才真的結婚「想說讓長輩們開心」，那時後阮丹青已經45歲。



這次記者會，阮丹青介紹多年夥伴「自然流動樂團」的其中5位成員。樂團緣起於2009年，象徵音樂的隨心流轉，也隱含對自然與心靈寓意的敬意；樂風融合古典、流行、爵士、New Age、實驗即興等元素，作品時而歌頌自然、時而反映人生，也時常與詩人、舞者跨界共創微型劇場。

阮丹青保養得宜，看不處年過半百。（圖／羅藝工作室提供）

阮丹青擔任團長，包辦概念創意、詞曲、鋼琴與人聲；貝斯手盧欣民算是串起整團的重要橋樑，曾兩度獲傳藝金曲獎最佳宗教音樂專輯、入圍流行金曲獎多項大獎，也是音樂廠牌「好有感覺」的老闆，另一半則是坐在一旁、小15歲的豎琴手劉瑋菁。



黃偉駿則是小提琴手，更是林宥嘉世界巡迴弦樂首席，之前也有參加羅大佑的演出；鼓手根石大輔來自日本名古屋，同時也是廣告明星，來台十多年、也是台灣女婿。另外有兩位沒到場的是爵士樂手謝明諺、和舞者李潔欣。「自然流動樂團」將於 2026年 1月17日在高雄 Marsalis Bar、1月18日在高雄大東藝術文化中心演出。

自然流動開心談論音樂。（圖／羅藝工作室提供）

