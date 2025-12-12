56歲高欣欣披白紗圓夢當新娘 最大推手全靠游安順

【緯來新聞網】61歲李國超和56歲高欣欣情牽20年，2人今（12日)選在登記5週年在台北維多麗亞酒店舉辦婚宴，席開38桌，邀請近80位賓客到場。李國超舉辦婚宴，找來結拜兄弟游安順當總召，就連花童也是游安順的兒子擔任。

游安順（右）擔任李國超、高欣欣婚宴總招待，兵家綺（左）一早就來幫忙。（圖／陳明中攝）

李國超、高欣欣兩人相戀20年，如今決定補辦婚宴，讓不少親朋好友都直呼驚訝。游安順則笑稱自己是這場婚禮的「最大推手」，因為高欣欣曾透露說想辦婚宴，游安順就去慫恿李國超要給高欣欣一個婚禮，「女生如果想要個婚宴，你連這點都做不到，真不是男人！」如今看到兩人今日完成終身大事，讓他擔任總招待也倍感驕傲與高興。李國超也已經事先交代好兄弟游安順要當專責擋酒的「護駕部隊」，笑喊：「應該沒看過新郎喝醉吧，那就太好笑了。」



李㼈跟高欣欣超過30年交情，他爆料高欣欣十分真性情，以前兩人都還是新人，遇到拍戲時間一直往後延，高欣欣直接對現場工作人員大喊：「到底要不要拍？不拍我要走了！」讓他印象深刻。對於兩人補辦婚宴，他也是相當祝福，「阿超是個性很好的男人，大家一把年紀還能夠這麼熱鬧，祝他們永浴愛河。」兵家綺身為高欣欣閨蜜，一早就到現場幫忙，傅子純則是特地跟8點檔《好運來》劇組請假，直呼：「一定要來擔任招待並送上祝福。」

廣告 廣告

李㼈爆料高欣欣從新人時期就十分真性情。（圖／陳明中攝）

更多緯來新聞網報導

曾在比賽被前輩霸凌「聲音很鳥」 靈氣歌手逆襲奪世界12強

風雨無阻！恭喜Lulu正式成為人妻 和陳漢典登記結婚啦