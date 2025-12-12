56歲高欣欣補辦婚宴 李國超落淚「留一個位置給屠穎」

56歲高欣欣與61歲李國超於2020年結婚，時隔五年於12日晚間補辦婚宴，席開38桌，花費約百萬元。兩人已愛情長跑超過20年，被問到今晚洞房花燭夜會怎麼度過，沒想到李國超脫口：「洞房？我已經很久沒有行房了。」讓現場頓時爆出一陣驚呼聲，不過他隨即補話：「我開玩笑啊，今晚這裡會有VIP房間。」

高欣欣與李國超於2020年結婚，時隔五年於12日晚間補辦婚宴（圖／小娛樂）

高欣欣笑說，平時拍戲穿白紗的機會不多，這輩子也只走過兩次紅毯，一次是2005年拍攝《意難忘》與石英老師，再來就是今天了，補辦婚宴終於讓她能過過癮。

不過，兩人先前其實都無辦婚宴打算，高欣欣透露，剛好今年有些工作剛好結束，「超哥的家人也希望有婚禮，所以半年前就開始計畫。」李國超的親朋好友，也都從美國等地飛回來參與。

高欣欣與李國超於12日晚間補辦婚宴（圖／小娛樂）

籌備婚禮期間，兩人並沒有鬧什麼矛盾，若真要說意見不合之處，高欣欣哭笑不得地力勸，往後收到婚禮邀約的人，都可以快點回答是否參加、參與人數多少，「因為當事人真的會很挫！」李國超常要她不要催賓客、不要著急，「她比較緊張，我比較隨緣，一定會順利圓滿。」

另一方面，李天柱為婚禮的演唱歌手，李國超透露，自從《幾度夕陽紅》開始，李天柱就帶著他一起表演，得知他要補辦婚禮，李天柱也是第一時間就聯絡，表示自己一定要上台唱歌、獻上祝福。

只是，李國超內心仍有些小缺憾，因為好友資深音樂人、金曲獎最佳編曲人得主屠穎，11月初傳出過世消息，談到好友，他和高欣欣都難掩激動地抹淚，「今天有留個空位給他，有跟他說『你一定要到』。今年不是好年，希望大家都能平安健康。」

高欣欣與李國超談到屠穎，忍不住落淚（圖／小娛樂）