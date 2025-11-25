56歲黃志明泰國嚴重車禍過世！ 生前曾推動大馬娛樂產業⋯好友裘海正發聲哀悼
黃志明是馬來西亞的娛樂大亨，22日爆出在泰國車禍身亡，享年56歲。他是馬來西亞娛樂界的幕後推手，也是吉隆坡金河廣場的巨星競技場的創辦人，曾舉辦多位藝人的演唱會，裘海正2017年的首場個人演唱會，就是跟黃志明合作。
對於好友的離世，裘海正在臉書發聲：「如今雖然你已安息主懷，但你熱愛音樂、愛家庭、愛傳福音及愛弟兄姐妹們的火，卻深入每位認識你的人心中。」裘海正曬出與黃志明的合照，稱大家會永遠愛他，並且記住他。
黃志明的家人也透過社群發聲：「他為馬來西亞娛樂產業注入源源不絕的新活力，推動了許多優秀項目與人才的成長與綻放。他的離去，是演藝圈的巨大損失，更是我們內心深深的哀痛。」
