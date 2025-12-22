56轟重砲淪「兩年試用期」！村上宗隆3400萬美金赴美 體育網紅曝隱憂：白襪「有點怕怕」的賭法

日職重砲村上宗隆確定加盟MLB芝加哥白襪，但只簽兩年短約引發討論。（翻攝芝加哥白襪X）

日職養樂多重砲25歲村上宗隆今（22日）以兩年3400萬美元合約，加盟MLB大聯盟芝加哥白襪，他本人也在白襪發布的影片向球迷問好。不過，村上合約年限和金額不如先前外界預期，外媒報導，村上有可能想透過短約來打出身價，再去爭取高薪長約；網紅「體育大叔」也分析，大聯盟對日本強打者還是有疑慮，這次白襪簽短約，也是「有點怕怕」的賭法。

村上宗隆在日職曾單季締造56轟的紀錄，日職生涯8年也累積246轟，這次季後透過入札制度挑戰大聯盟，雖然一度被預期可獲大約，像是《Bleacher Report》認為他可以拿到10年2.12億美元肥合約，但今日最後答案揭曉，只獲芝加哥白襪2年3400萬美元（約新台幣10.8億元）短約。

ESPN報導，大聯盟球隊對於村上宗隆在守備端的疑慮，他只能守一、三壘，加上面對好球帶內的球種有揮空率偏高的問題，導致市場反應比預期冷淡。不過，ESPN指出，村上最終選擇高年薪、短約的方案，讓他有機會證明能適應更高強度的大聯盟投球。如果村上能辦到，他將在27歲成為自由球員，有機會爭取一份大約，與近年多位自由球員在市場不如預期的情況下，先簽短期合約，再爭取長約。

網紅「體育大叔」也在粉專指出，村上被現實潑了一桶冷水。他分析，大聯盟球隊對日本重砲型打者還是有疑慮，後來村上又被找出不擅長打超過150公里速球的弱點，讓他行情一路下滑，就連最愛日本人的道奇也沒有出手。

不過，體育大叔舉了目前效力芝加哥小熊的鈴木誠也為例，兩人拿到的薪資是一樣的，只是鈴木簽到5年。他認為，這代表白襪也是在賭，而且是「有點怕怕」的那種賭。

「並不是不看好村上，而是不敢一次押太大。」體育大叔表示，村上宗隆只有兩年時間可以證明自己，讓手上的棒子去說話。

