56 不能亡！5566 迎 24 週年 許孟哲自爆6年約滿就想退圈

5566今宣布啟動官方社群平台，更預告2026 年全新發展藍圖。（通達量能文体提供）

「亞洲天團」5566今（21）日迎來意義非凡的成軍 24 週年，正式宣布同步啟動官方社群平台，更預告2026 年全新發展藍圖，令粉絲充滿期待。

為紀念這個重要時刻，製作團隊於昨日對孫協志、王仁甫、許孟哲與彭小刀進行一場「突擊式詢問」，考驗4人是否還記得這個別具意義的日子。當被問到「明天是什麼日子？」時，身為隊長的孫協志自信秒答：「1 月 21 日，是 56 成軍發表會的紀念日。」反觀王仁甫一開始還霧煞煞，在提示後才恍然大悟，笑著補上：「24 週年快樂！」許孟哲則完全走偏，先想到行程、再懷疑日期，最後才驚呼：「居然出道 24 年了！」並不忘拋出最實際的一句：「所以……會有蛋糕嗎？」逗笑全場。

而當鏡頭轉向彭小刀時，他語出驚人地回憶起當年「用生命拼出道」：「明天是 56 成軍日，也是我當年跳火圈的日子！那時我助跑衝刺跳過火圈，上面還有刀子，這種事我當年真的幹過！」一番話不僅展現 5566 當年為演藝事業拚搏的狠勁，也瞬間勾起粉絲滿滿的熱血回憶。

回首 24 年的旅程，孫協志感性地對年輕時的自己與團員喊話：「你們幹得好！你們真的很努力，當年在成軍發表會立下的承諾與目標，後來都實現了，我們一起闖出了很棒的成績。」王仁甫被問到若能穿越時空，最想對年輕的 5566 說什麼？他幽默表示：「趕快成立 YouTube 頻道！」直言團員私下實在太好笑，很多精彩瞬間沒有被記錄下來，至今仍覺得可惜。

許孟哲也分享心情：「原本的計畫是第一份6年合約結束後就回去當學生，沒想到一踏進這個圈子就過了 24 年。但真的很幸運，擁有一份好玩又熱血的工作，還一直有幾位可以一起瘋、一起奮鬥的哥哥帶著你。只要繼續抱持初衷，自己先享受，才能把快樂帶給觀眾。」成員們也重新詮釋「56 不能亡」的真正意義，指出這不只是一句口號，而是對彼此、對粉絲的一份承諾與信念。

此次同步上線的官方社群平台，對團員們而言就像「把群組重新開回來」。孫協志也埋下伏筆表示：「如果有機會，5566 可以一起再做些什麼，不管是演唱會、新節目，或是音樂作品，對我們來說，都會是一件很快樂的事。」

