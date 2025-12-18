56 坪混搭風新成屋，石材與木質營造質感精品宅
編輯 游芷涵｜圖片提供 富億空間設計
小編帶你看好宅
這間 56 坪的混搭風宅，居住成員為兩位，因此整體空間的規劃更著重於舒適度與生活效率的提升。設計師以石材的俐落質感搭配木質的溫潤手感，透過異材質的協奏，讓空間兼具現代俐落與居家溫度，使每一區域在視覺與觸感上都能呈現自然平衡的氛圍。從踏進室內開始，就能感受一種被材質包覆的安定感，彷彿是日常生活節奏的柔和延伸。
L 型玄關的動線設計，讓入門時的步伐有了恰到好處的過渡。設計師在玄關安排大量且完整的收納櫃體，不僅能收納鞋物，也能容納外出用的小物，維持公共空間的整潔。走入開放式公領域後，良好的採光讓整體空間顯得通透明亮。電視牆以石紋鋪陳俐落的視覺效果，再以鐵件邊條營造細致層次，讓牆面成為空間中的焦點。窗簾盒上方的光帶，搭配挑高天花，成功拉伸了視覺尺度，使空間顯得更開闊。沙發後方的展示格櫃以燈條輔助，使展示物品呈現如精品般的細膩光暈，增添質感。同一區域延伸至餐廚空間，中島與餐桌以異材質拼接，石紋穩重、木質柔和，既分界又連結。餐廚上方的鏡面天花則放大垂直視野，使開放場域更加寬敞。
小編的最愛
主臥空間以深色木皮鋪陳床頭牆，營造沉穩柔和的休憩氛圍；衣櫃旁的畸零角落被巧妙利用為小型梳妝區。旁側是以玻璃拉門連接的更衣室兼書房形式，既具機能性，也保留私密性，形成主臥空間的延伸。整體配置讓寧靜、實用與美感在此得到平衡，成就屋主專屬的舒適生活場景。
富億空間設計／陳錦樹
地址：台北市大安區仁愛路四段300巷31弄1號1樓
電話：02-27099338
Email：office@fe.com.tw
網站：http://www.fe.com.tw
