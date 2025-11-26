562廠碳盤查出爐 直接溫室氣體排放減量1.7％

環境部列管562廠已完成年度碳盤查登陸及查驗，數據顯示，民國113年度直接溫室氣體排放量較112年減少1.7％；能源間接溫室氣體排放量則較112年減少2.7％。（本報資料照片）

環境部說明，113年列管廠數合計增加9廠，包含新增15廠、減少6廠，增加原因主要為部分工廠營運量增加，致溫室氣體排放量達管制門檻及新廠營運。

環境部表示，113年度列管事業排放的主要行業別，在直接排放方面，主要來自製程與燃料燃燒，其中以電力及燃氣供應業貢獻最高、占直接排放總量57％，製造業中則以基本金屬製造業13％、化學材料及肥料製造業13％、石油及煤製品製造業9％等為主要排放來源。

至於主要反映用電的能源間接排放，電子零組件製造業排放量最高、占間接排放總量48％，化學材料及肥料製造業31％次之，基本金屬製造業位居第三、9％。

環境部提醒，114年度盤查資料將是碳費徵收基礎，明年繳交碳費時，將以事業114年度的溫室氣體排放量盤查及查驗結果為依據，再依其適用碳費費率進行徵收，實際碳費徵收對象仍須視明年申報盤查結果決定。

環境部補充，如果以113年度應辦理盤查登錄及查驗對象，評估符合碳費收費辦法規定者共有465廠（247家公司），請列管事業務必重視其盤查資料的完整性與正確性，以利後續碳費的適用與計算，環境部將與地方環保局分工，持續透過書面審查、現場查核及深度查核等層層把關落實執行。

