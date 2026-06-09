57戶民宅受衝擊！消防局長揭新竹氣爆原因

▲消防局長李世恭表示，此次共計57戶民宅受到影響。（圖／高虹安yt）

[NOWNEWS今日新聞] 新竹市東區高翠路一間便當店今（9）日凌晨發生嚴重瓦斯氣爆，造成2死2傷亡。新竹市府下午舉行記者會，消防局長李世恭表示，此次共計57戶民宅受到影響，至於氣爆原因，初步判斷，是瓦斯筒液化石油氣洩漏的瓦斯所產生的氣爆導致。

新竹市府下午在新竹市政府城銷處記者發佈室舉行高翠路氣爆事件說明記者會，包含市長高虹安、李世恭、民政處長施淑婷等人與會。

對於氣爆事件，李世恭說明，他們在3時52分接獲報案，第一個單位在4時5分抵達現場，他們把該事件當成火災事件，也一次派四個單位跟相關消防、救護車，不過，抵達現場時已經沒有火勢，「它是一個劇烈性的燃燒，之後就爆炸」，他們從4時16分一直到5時20分，分別搶救出四名民眾，其中兩名確定死亡。

氣爆衝擊大 57戶民宅受影響

針對所有受災戶的影響，李世恭提到，這一次爆炸非常劇烈，附近的民宅都有一些小的損失，例如玻璃破碎或是有一些門窗變形，總計有57戶受到影響，但仍可以住在家裡面，另有93台機車、40輛汽車遭受到波及。

廣告 廣告

至於氣爆原因，李世恭指出，目前火調科持續在現場在調查，不過初步確認，大概是便當店使用的液化石油氣瓦斯筒或是瓦斯管線破裂造成瓦斯洩漏，可能遇到相關的電氣火花，所產生的劇烈性爆炸，至於是接頭漏氣或是瓦斯管漏氣，火調科應該會在今晚以前勘查出原因，「很確切是，初步報告就是瓦斯筒液化石油氣所洩漏的瓦斯，所產生的一個氣爆所產生的」。

更多 NOWNEWS 今日新聞 報導

出訪關切花蓮工地主任獲救、新竹氣爆！蕭美琴向救護人員致謝

感謝高市早苗延續安倍理念！賴清德：提出升級版印太戰略

富察出獄被限制出境無法返台 綠委揭中共本質：請睜大眼看