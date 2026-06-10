57戶氣爆急修繕！遇大雨進度延宕 水電工好缺

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新竹高翠路便當店氣爆釀成2死2傷，57戶住戶遭受波及。（圖／東森新聞）





新竹高翠路小南便當氣爆釀成2死2傷，57戶住戶遭受波及，案發後一天新竹下著大雨，住戶們忙著找水電工、修繕工人恢復家園，但還是應付不來。如今到底什麼原因導致氣爆，新竹消防局長表示，便當店氣爆前的確沒有異味，因此還得調查是天然瓦斯還是瓦斯桶惹禍，因此瓦斯桶業者再度出面反擊，絕對不是他們瓦斯外洩釀成意外。

連棟透天厝民宅磚牆斷裂，鐵捲門變形，遮雨棚倒塌，滿地破損家具。新竹東區高翠路9號凌晨發生氣爆，事後一天現場仍然滿目瘡痍，居民家園重創，除了心痛更多的是無奈。附近居民表示，「下雨比較不方便，玻璃全部都破掉，10格最少破8成，都是向外的。」

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家中玻璃幾乎破光光，尤其全台受到滯留鋒面、西南風影響，幾乎整天都在下雨，讓整理家園難度再增加，更沒想到一覺醒來，遇上天災人禍，附近居民叫苦連天。附近居民說，「我們現在只是想說弄好，生活恢復正常就好。因為現在好像要修理很多，工人很難找。」

這回氣爆一共造成57戶住宅毀損，還有18人有家歸不得，至於什麼時候能恢復原狀，都沒有定數。除了居民忙著打掃，水電師傅們也加快腳步，一家一家協助修繕，但人力依舊供不應求。附近店家提到，「像玻璃這樣丈量好差不多也要7到14個工作天，目前我們這兩天都是暫停營業。」

無法開業賺錢養家餬口，會成為第二大問題，但到底什麼原因造成氣爆，新竹市消防局長李世恭表示，「前一天晚上8點才結束營業，晚上8點還沒有聞到瓦斯氣味。」

便當店使用的瓦斯桶業者張經理則說，「我的警報器沒響，在氣爆發生之前，我的桶裝瓦斯應該是沒有洩漏的。桶裝瓦斯洩漏導致的氣爆，理論上主體建築物的二樓跟三樓，不應該造成那麼大的損害。」

氣爆真相到底如何，居民們只希望能早日釐清拿到賠償，但若是鋒面雨勢下不停，修繕人力也吃緊，居民的不安短時間內就無法抹去，恢復家園的重建之路，恐怕又長又辛苦。

【本文由東森新聞提供，未經授權，請勿轉載！】

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