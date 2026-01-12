57歲伊能靜比基尼照超火辣！靠「碳循環飲食法」12天狂瘦近10公斤！

（圖／取自伊能靜小紅書）

近日到國外度假的伊能靜，在社群分享一段沙漠飯店泳池的度假影片。畫面中，她穿著比基尼緩緩走出無邊際泳池，身後是夕陽與一整片金色沙丘，整個人狀態放鬆又自在，還笑說「在沙和水之間，感覺特別不一樣」。原本只是旅行紀錄，卻因為身材線條太驚人，意外成為討論焦點。

（圖／取自伊能靜小紅書）

57歲的她，腰腹平坦、線條俐落，幾乎看不到贅肉，讓不少網友驚呼「完全不像這個年紀」、「比基尼狀態太誇張」。也因此，她過去曾分享的快速瘦身方法—「碳循環飲食法」，再度被大量轉傳討論。

（圖／取自伊能靜小紅書）

所謂的碳循環飲食法，重點不是天天少吃，而是用4天為一個單位，讓身體在不同營養結構中切換，避免代謝停滯。伊能靜曾公開自己實行的版本如下：

第一天是「液斷日」，以無糖飲品為主，像是無糖豆漿、牛奶、無糖茶飲等，三餐都以液體形式攝取，同時大量補充水分，每天約2000～3000ml，讓腸胃休息、身體重新歸零。

第二天進入「蛋白日」，以高蛋白為核心，像是雞蛋、雞胸肉、牛肉、蝦等都是選項。她分享一天大約會吃8～10顆雞蛋，或替換成等量的肉類，調味盡量清淡，目的在於保住肌肉量，同時提升燃脂效率。

第三天則是「蔬菜日」，主打大量綠色蔬菜，像是生菜、菠菜、高麗菜、西蘭花都可以，吃到有飽足感也沒關係，讓身體補充纖維、幫助代謝與消化。

第四天是很多人最期待的「碳水日」，以原型澱粉為主，例如玉米、地瓜、紫薯、山藥等，每餐一份，讓身體補回碳水、穩定能量，也為下一輪循環做準備。

這樣4天算一個循環，最多進行3輪，也就是12天。伊能靜就是靠這套節奏，短時間內瘦了近10公斤，明顯感覺身體變輕、腰線收緊，整體狀態也更清爽，重點是「有節奏、不亂來」，而不是長期挨餓。

（圖／取自伊能靜小紅書）

這次沙漠泳池的比基尼畫面，之所以讓人特別有感，不只是瘦，而是那種在度假、放鬆狀態下，依然維持線條與自信的從容感。對許多網友來說，比起單純追求快速瘦身，伊能靜示範的其實是一套可以被理解、被複製的身體管理邏輯。

