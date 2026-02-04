57歲伊能靜2週狂瘦5公斤！公開「碳循環減重法」 凍齡美貌背後是中式養生

女星伊能靜近期公開她的減重成果，透過嚴格執行「碳循環飲食法」，搭配規律運動與生活調整，在短短2週內成功瘦下5公斤，緊實的體態隨即引發大眾關注。

伊能靜採用的「碳循環減肥法」以四天為一個週期，具體執行方式如下：

第1天「液斷日」：整天只喝500ml的無糖豆漿或植物奶。

第2天「蛋白日」：三餐僅攝取雞蛋白或蝦肉等純蛋白質。

第3天「蔬菜日」：攝取約一個巴掌量的青花菜等綠色蔬菜。

第4天「碳水日」：補充玉米、地瓜等粗糧。

這套方法建議全程搭配大量飲水與綜合維他命，且伊能靜強調這屬於短期做法，連續執行最多不超過三個循環（即12天）。

為了避免快速減重導致臉部凹陷，她同步進行皮拉提斯訓練來強化核心肌群。此外，她堅持了20多年的中式養生習慣也是關鍵，包括不喝冰飲、不吃洋芋片等膨鬆零食，日常飲食以高纖沙拉為主，並搭配泡腳、曬背來提升代謝，讓她在瘦身過程維持好氣色。

不過，因為這種減重方式較為極端，患有胃病、膽囊炎、低血壓或貧血的人最好不要輕易嘗試。對於一般大眾，建議改用更溫和的「211餐盤法」：每餐包含2拳蔬菜、1掌蛋白質與1拳碳水化合物，並維持每週5次運動。

伊能靜建議大家，減重時不要盲目追求體重計上的數字，每日攝取熱量應大於1200大卡，且每個月可以留1到2次享受美食的「幸福餐」來平衡心態。她認為，簡單且容易堅持下去，才是減重成功的關鍵。

