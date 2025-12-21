57歲余先生為阻張文喪命 15年老友現身：他永遠幹勁十足「是一位好先生、好爸爸」

民眾前往捷運台北車站、中山站獻花哀悼。攝影鄒保祥

台北市19日下午5時許發生隨機攻擊事件，27歲妨害兵役通緝犯張文先後於捷運台北車站、中山站發動煙霧彈攻擊，並持長刀砍人，釀成4死11傷；其中57歲余先生案發當天傍晚，從捷運大安站搭車至台北車站通勤返家，出站後準備前往地下一樓，遇上正在犯案的張文沒有退縮，反而嘗試阻擋對方攻擊，導致背部遭砍，傷及肺部、左心房，經送醫仍搶救不治。對此，余先生15年好友回憶，當天早上還有互道早安，未料遭遇如此不測，心碎「這個社會怎麼了」。

廣告 廣告

57歲余先生19日搭乘台北捷運返家，途中經台北車站M7、M8出口處，遇上正在犯案的張文，余先生見狀並未逃離現場，反而向前試圖制止，未料遭長約30公分雙面開鋒長刀攻擊，傷及左肩貫穿左側肺葉，直達左心房，刀勢完全避開骨頭；經送醫搶救，仍於19日晚間8點7分宣告死亡。

57歲余先生向前制止張文，遭30公分雙面開鋒長刀攻擊，最終搶救不治。圖／翻攝自Threads@haoyu6436

事發隔日，民眾紛紛前往案發地點獻上花束，為罹難者悼念，許多認識余先生民眾回憶，余先生「是個熱血正義的好人」，平時無私、樂於教導朋友、學識淵博；其中一名與余先生熟識15年楊姓男子現身回應「發生事情當天早上還有互道早安，前幾天還有通了電話報告彼此的近況」，回憶「我們一起學習，一起談論，常常聊到深夜」，在他心中，余先生是位「位魅力十足，學識淵博，熱心助人」，同時也是「太太眼中的好先生、是小孩中的好爸爸」。

楊男指出，余先生永遠幹勁十足，「滿腦子的股票專業，命理知識」，而發生事情「正義熱血，犧牲了自己，只為了讓傷害降到最小」；未料19日遭遇如此不測，無奈「這個社會怎麼了」，不捨「少了一個深夜的朋友，少了一位一生的知己」，再也無法互相關心，感嘆「兄弟，你的義行應該被宣揚，永遠被永傳，更值得入忠烈祠」。

57歲余先生15年老友回憶，當天早上還有互道早安，未料遭遇如此不測，心碎「這個社會怎麼了」。圖／翻攝自Threads

還有一名網友分享，余先生正是爸爸的好朋友，明明事發當天早上才相互傳訊息，卻在當晚離開人世，痛心「這禮拜爸爸失去摯友，人生無常」相當難受。

事實上余男為桃園人，平時搭乘捷運往返桃園、台北，不僅精通股票、為理財高手，對命理也有研究；得知憾事，台北市長蔣萬安表示，已裁示依自治條例從優、從寬給予撫卹金最高600萬元，行政院長卓榮泰也強調，政府將全力支持罹難者家屬、傷者撫卹與後續照顧。

對此桃園市長張善政回應，深知家屬正承受極大的悲痛與衝擊，因此在表達關懷同時，以不打擾為原則，尊重家屬的心情與需要，讓家屬專心處理後事，而市府會完全依照家屬的意願與節奏提供必要協助；此外，桃園市府已與中壢仁海宮商討，感謝仁海宮展現善心「將捐助新台幣200萬元，關懷本次事件中的死傷者及其家屬」。張善政強調，「余先生在混亂中捨身制止暴力，為了守護他人而付出生命，不幸因此罹難，我要表達最深的哀悼與敬意，也向家屬致上誠摯的關心」。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



回到原文

更多鏡報報導

張文犯罪計畫「不輸鄭捷」：無手機、無就醫紀錄、收入成謎

「我不知道他為何沒有砍我」倖存者餘悸猶存：忘不掉這2秒

參考資料？作家驚北捷恐攻地點「幾乎一樣」 漫畫內容曝