57歲余姓英雄阻擋張文遇害 友人澄清「並非保全」：值得入忠烈祠

張文在台北車站丟煙霧彈。（圖／翻攝畫面）

台北捷運台北車站及中山商圈19日發生重大恐怖攻擊事件，27歲男子張文使用汽油彈、煙霧彈並持長刀連續犯案，造成4人死亡（含張文）、11人受傷，其中一名57歲余姓男子，第一時間為阻擋張文犯案，反遭其殺害。網上消息曾傳出余男從事保全工作，如今有不少認識他的網友澄清，余男是個熱血正義的好友，並非從事保全工作，其英勇行動值得入忠烈祠。

一名網友在Threads發文表示，余男是他這15年最知心的好友，兩人會一起學習、談論，常常聊到深夜，雖然余男身材不高，卻魅力十足、學識淵博又熱心助人。

該網友指出，余男是太太眼中的好先生、孩子心裡的好爸爸，每天來往桃園台北之間，認真勤奮地生活，而余男並非保全，其實是資深的操盤高手，「永遠看到他都是幹勁十足的活力，滿腦子的股票專業，命理知識，就是一個這麼樣的人，正義熱血，犧牲了自己，只為了讓傷害降到最小。」

該網友感嘆，他非常不捨，現在少了一個深夜的朋友，少了一位一生的知己，「我再也無法與你深夜長聊，再也無法互相關心，兄弟，你的義行應該被宣揚，永遠被永傳，更值得入忠烈祠，因為你值得。」

另一名網友則說，余男是家人公司的VIP客戶，同事及老客戶都對他熟識，他不僅是操盤高手，也會在群組無私無常教導朋友，並不是報導所稱「北捷的保全人員」，因此抵抗恐攻不是他的職責，也希望更多人知道余男的英勇行動。

還有許多鄉民說到，「原本會是大屠殺，英勇犧牲的余大哥將傷害縮到最小……希望社會各界能對余大哥的家人伸出援手，政府也請將余大哥入祀忠烈祠」、「余先生真是個義人！也是個時代的偉人」、「余大哥的尊名可以廣為人知，讓大家知道，這次傷亡沒有擴大原來有這麼一個無名英雄」、「無法想像在台北車站若攻擊成功，會是一個什麼樣的慘狀，真的謝謝也敬佩那位英勇的大哥」、「余大哥真的救了很多人，真英雄」、「沒有從天而降的英雄，只有挺身而出的凡人」。

