57歲余家昶不是北捷保全 15年好友曝身分：應入忠烈祠

余先生英勇制止北捷隨機傷人凶嫌，不幸喪命；台北車站案發地遭到警方層層封鎖。（記者杜宜諳／攝影）

北捷台北車站與中山商圈19日發生隨機殺人事件，首位遇害的57歲余姓男子，在台北車站英勇制止凶嫌，不幸喪命，事後外界誤傳他為北捷保全，但15年好友在社群平台發文澄清，余家昶並非保全，而是股巿操盤高手，個性熱血正義，不捨他英勇救人卻命喪刀下，認為應入祀忠烈祠。

原PO昨（21日）於Threads發文表示，在北捷英勇制止凶嫌的余家昶是他15年的知心好友，兩人經常一起學習、討論，聊到深夜，雖然個子不高，但魅力十足、學識淵博、熱心助人，是太太眼中的好丈夫、孩子的好爸爸。

原PO提到，余家昶每天往返桃園與台北，勤奮生活，總是充滿幹勁，「我非常不捨，少了一個深夜的朋友，少了一位一生的知己，家昶我再也無法與你深夜長聊，再也無法互相關心」。他認為，余家昶的英勇義行應被傳頌，並建議將其列入忠烈祠，以表彰其精神。

另一名網友也分享了與家人的LINE截圖，內容顯示57歲的余家昶並非北捷保全人員，而是家人公司的VIP客戶，同時也是股巿操盤高手，「他是個熱血正義的好人，真的非常痛心，感謝他的善良與正義，願他安息 R.I.P」。

台北市長蔣萬安表示，余先生的太太提到先生平時正義感強、願意挺身而出，對其離世深感心痛，市府已裁示依自治條例從優、從寬給予最高600萬元撫卹金；桃園市長張善政也說，余先生設籍桃園，市府已主動關懷家屬並提供必要協助，中壢仁海宮也將捐助200萬元慰問死傷者及家屬；行政院長卓榮泰則強調，將全力支持罹難者家屬、傷者及見義勇為者的撫卹與後續照顧。

